Denise e Marco, addio definitivo dopo Temptation Island 2025? I due avevano avuto diversi problemi anche durante il programma e al falò...

Tra le storie di Temptation Island che più hanno tenuto con il fiato sospeso i telespettatori c’è quella di Denise Rossi e Marco Raffaelli, che si sono trovati a vivere un momento di crisi dopo diversi anni insieme, in cui lui ha cambiato totalmente la sua vita, tornando a Roma dopo anni passati a fare il Pr a Ibiza. Nel corso del programma Denise si è avvicinata in maniera importante ad un singole, Flavio Ubirti, facendo apprezzamenti sul suo carattere che non avevano fatto piacere al fidanzato, che al termine dell’esperienza aveva deciso di lasciarla.

Anche dopo il secondo falò, Marco aveva confermato la sua decisione, decidendo di continuare la sua vita senza Denise. Una decisione confermata in seguito anche un mese dopo: Marco aveva spiegato di aver lasciato momentaneamente la casa alla ex compagna e ai suoi figli, in attesa che trovassero una nuova sistemazione. Di Denise e Marco non ci sono più notizie da due mesi in quanto i protagonisti di Temptation Island non hanno pubblicato nulla sui social per via del contratto firmato con la produzione: a quanto pare, però, non ci sarebbe stato nessun ritorno di fiamma tra loro, anzi, Marco è stato accostato anche ad un’altra donna.

Denise e Marco, addio definitivo dopo Temptation Island 2025: lei vista in lacrime, lui accostato ad altre donne

“Tra me e Marco non c’è stato alcun riavvicinamento” ha spiegato proprio Denise, tramite l’account di un’amica, scrivendo a Lorenzo Pugnaloni dopo una segnalazione che parlava di un loro incontro. “Non lo vedo da prima delle vacanze estive” ha aggiunto la ragazza. Denise e Marco, dunque, avrebbero chiuso definitivamente. E anzi, Marco è stato accostato ad un’altra donna. Secondo una segnalazione arrivata, quest’estate Marco sarebbe finito ad una festa in spiaggia, a Fregene, e per l’occasione ci avrebbe provato con Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne per soli pochi giorni, prima di essere smascherata. Denise, invece, stando a quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano è stata vista piangere in spiaggia poco dopo la fine del programma.