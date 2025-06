Sono Denise e Marco l’ultima coppia di Temptation Island 2025. Il cast della nuova edizione si conclude con due fidanzati ancora una volta dal rapporto messo in crisi dalla mancata fiducia causata da un tradimento. È stato Marco a tradire Denise, come lei ha ammesso durante la sua presentazione.

“Sono Denise, ho 36 anni e sto con Marco da 4 anni ma conviviamo da un anno e mezzo.” ha esordito la concorrente di Temptation Island 2025, raccontando dunque le sue perplessità sulla relazione: “Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco, perché purtroppo non lo so più. Non so se mi ama e non mi fido di lui, specialmente dopo aver scoperto un tradimento che risale a tre anni fa.”.

Denise e Marco a Temptation Island 2025: i problemi della coppia

Dal suo canto, Marco non nega l’accusa e anzi la conferma, tuttavia spiega di non aver più sbagliato da allora e di essere oggi un uomo diverso da tre anni fa. “È vero, ho fatto un errore, ma ad oggi sento di essere cambiato, perché negli ultimi anni le ho dato delle dimostrazioni forti.”, ha spiegato. Ha quindi elencato in che modo avrebbe attuato questa svolta personale: “Ho cambiato il mio lavoro, ho aperto un’attività e ho deciso di andare a convivere con lei. Però il suo atteggiamento nei miei confronti non è mai cambiato, anzi, sono sempre sotto controllo, sempre giudicato, e tutto quello che faccio non va mai bene”.

Denise, insomma, non si fida di Marco ma non è ancora pronta a lasciar andare questa relazione, chiudendola definitivamente. Ecco, allora, che entra in gioco Temptation Island 2025: “Voglio darmi quest’ultima occasione per capire se continuare questa relazione o se concluderla definitivamente.”, ha concluso la donna. Riusciranno a risolvere i loro problemi o sarà la fine per questa coppia?