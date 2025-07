Denise e Marco tornano protagonisti nella terza puntata di Temptation Island 2025: scenate di gelosia e avvicinamenti pericolosi per la coppia

Il percorso di Denise e Marco a Temptation Island 2025 è entrato nel vivo nel corso della seconda puntata. La coppia ha messo in evidenza le sue problematiche e i contrasti che li ha portati a partecipare al programma. Lei lamenta un fidanzato che non le dimostra attenzione e amore, restio al dialogo e all’analisi delle problematiche del rapporto; lui, invece, si sente giudicato e ingiustamente, soprattutto dopo aver letteralmente stravolto la sua vita per lei.

“Ho cambiato lavoro, ho aperto una nuova attività, sono andato a convivere e ho fatto tutte queste cose per lei, per darle più serenità. Mi sono sentito di farlo perché ho capito, in quel momento, che il sentimento era più forte delle cose negative”, ha detto Marco a Filippo Bisciglia, per poi ammettere che evidentemente questo non è bastato.

Denise e Marco, gelosia e avvicinamenti pericolosi a Temptation Island 2025

Denise e Marco, anzi, vivono un momento di crisi importante, che hanno deciso di affrontare in modo del tutto differente a Temptation Island 2025. Lui rimane riflessivo, si sfoga con i compagni d’avventura senza, tuttavia, lasciarsi andare troppo con le tentatrici; lei, invece, ha intrapreso una conoscenza con il tentatore Flavio Ubirti, del quale Denise ha apprezzato non solo l’aspetto fisico, ma anche la maturità dimostrata nonostante sia più piccolo di lei. Proprio i palesi e continui complimenti di Denise a Flavio e il loro progressivo avvicinamento faranno oggi infuriare ancora una volta Marco. Il fidanzato non riuscirà a trattenere la gelosia di fronte alle immagini dei due insieme, soprattutto perché Flavio non ha fatto mistero che, tra tutte le fidanzate, la sua preferita fosse proprio Denise. Questo causerà conseguenze inaspettate per la coppia, a partire dalla puntata di Temptation Island in onda oggi, 17 luglio 2025, su Canale 5. Riusciranno a lasciare il programma insieme o sarà la fine della loro relazione?