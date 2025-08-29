Marco e Denise, mistero sul presunto incontro: la foto su TikTok scatena i fan, ma lei chiarisce ogni dettaglio.
Denise e Marco sono stati tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island 2025. Lui, gestore di un B&B e lei guardia giurata, si sono trovati nel reality condotto da Filippo Bisciglia per diversi motivi: lui si è sentito sempre giudicato per averla tradita in passato, e dopo quella scottatura, lei ha voluto capire meglio chi è il compagno. Ma le cose dopo il programma sono finite malissimo: al falò lui ha deciso di lasciarla.
Il motivo? La gelosia nei confronti di Flavio Ubirti, attuale tronista di Uomini e Donne e tentatore al quale Denise si era avvicinata nel corso della permanenza nel villaggio. Non solo, secondo Marco, l’ex fidanzata lo avrebbe sminuito costantemente parlando male di lui e non facendolo sentire uomo. Nella rubrica “Un mese dopo“, Filippo Bisciglia ha parlato con Denise, che ha raccontato di essere ancora single e che Marco non ha più voluto sapere nulla di lei. E pensare che i fan pensavano che lui ci avrebbe ripensato al falò. Ma cos’è successo nelle ultime ore? Una segnalazione ha fatto sussultare i fan.
Denise smentisce il riavvicinamento con Marco: “Non ci siamo nemmeno salutati“
Nelle scorse ore alcuni utenti hanno mandato segnalazioni a Lorenzo Pugnaloni, dicendo di aver visto Denise sotto all’hotel di Marco, e ipotizzando quindi un ritorno di fiamma tra la coppia di Temptation Island 2025. Oltretutto, Pugnaloni ha dichiarato di aver ricevuto foto da parte dei suoi follower: “Sarà stata una coincidenza oppure no?“, ha detto. Poco dopo è arrivata la risposta di Denise, che ha scritto proprio all’esperto di gossip: “Ciao lollo .. sono Denise dall’account di un’amica .. sono qui solo per precisare in merito alla segnalazione, che tra me e Marco non c’è stato alcun riavvicinamento“, ha detto l’ex fidanzata, “anzi, non lo
Vedo da prima alle vacanze estive, e i nostri rapporti sono solo ED ESCLUSIVAMENTE legati alla gestione della nostra cagnolina in comune“.
Denise ha poi continuato, dicendo che quella mattina stava semplicemente passeggiando con suo padre in via tuscolana e volevano pranzare: “ho visto Marco seduto con dei suoi clienti del b&b ..appena ho incrociato il suo sguardo sono scappata via dal posto“, spiega, confessando che non si sono nemmeno salutati. Al contrario, un suo cliente l’ha rincorsa chiedendole una foto: “foto che poco dopo ho trovato postata su tiktok“.