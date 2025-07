Denise e Marco sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025? Scoop bomba su 'un mese dopo', cos'è succcesso: "Accaduto altro"

La puntata di ieri di Temptation Island 2025 è stata contraddistinta da un colpo di scena clamoroso: dopo il falò di confronto immediato Denise e Marco si sono lasciati a Temptation Island 2025, il fidanzato non ha apprezzato per nulla non solo la vicinanza della fidanzata Denise Rossi al single Flavio Ubirti, ma soprattutto il fatto che durante il percorso non abbia fatto altro che denigrarlo e offenderlo accusandolo di essere immaturo e un donnaiolo. Nonostante le richieste della 36enne, Marco ha deciso di uscire da solo dal reality. Tuttavia adesso pare che le cose stiano diversamente.

Stando infatti a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sembrerebbe che Denise e Marco sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025. L’esperto di gossip e tv non si è sbilanciato più di tanto ma ha spifferato che ci sono stati dei colpi di scena. “Al mese dopo la situa Marco e Denise cambierà” ha rivelato in una IS Pugnaloni per poi aggiungere che ‘ci saranno prevedibili- più o meno- risvolti’ e non solo soprattutto ha aumentato la curiosità sostenendo che ‘è accaduto altro’ ma non può rivelare oltre. Insomma a quando pare Denise e Marco di Temptation Island 2025 saranno alle prese con colpi di scena notevoli.

Temptation Island 2025: cos’è successo a Denise e Marco ‘un mese dopo’ il reality: tutte le segnalazioni

Denise e Marco sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025? Cos’è successo un mese dopo? In questi giorni le segnalazioni sulla coppia sono state tantissime. Inizialmente si vociferava che Denise fosse uscita insieme al tentatore Flavio Ubirti ma in realtà pare che le cose stiano in modo completamente diverso, che i due non si siano più visti e frequentati ed infatti Flavio Ubirti è single e in pole come possibile tronista di Uomini e Donne per la prossima stagione. Di recente, invece, è uscita una nuova segnalazione su Denise che sarebbe stata avvistata da sola senza Marco e non solo, chi l’ha vista sosteneva che fosse molto triste. Adesso, lo scoop bomba di Lorenzo Pugnaloni accende la curiosità sui due…