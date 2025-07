Denise e Marco si sono lasciati dopo Temptation Island 2025? Spunta una clamorosa segnalazione: "Lei era in spiaggia da sola e piangeva"

Denise e Marco si sono lasciati dopo Temptation Island 2025? Spunta la segnalazione: “Lei piangeva in spiaggia”

Continua il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island 2025 tra cui quella formata da Denise e Marco Raffaelli. Nelle prime due puntate trasmesse la giovane nel villaggio delle fidanzate si è aperta molto sia con le compagne che con i single Alessio e Flavio parlando dei problemi con Marco e confessando cosa non va nella loro relazione e mentre dalle anticipazioni sulla puntata di questa sera si scopre che Denise sarà sempre più vicina al single Flavio Ubirti nelle scorse ore è trapelata una clamorosa indiscrezione sul futuro della coppia.

Raffaella Mennoia, chi è l'autrice di Temptation Island?/ Carriera e rapporto con Maria De Filippi

Denise e Marco si sono lasciati dopo Temptation Island 2025? In queste ore, infatti, la pagina RealityEdition ha riportato un’interessante segnalazione di un utente che avrebbe visto Denise in una spiaggia a Fregene. La giovane era in compagnia di un’amica ma senza il suo ragazzo e non è tutto pare anche che fosse visibilmente provata e forse stava proprio piangendo. Scendendo nel dettaglio la segnalazione riporta: “Denise di Temptation Island 2025 era di fronte a me, visibilmente provata e forse stava proprio piangendo e Marco non c’era.” Insomma stando alle segnalazione, che va presa con le dovute cautele, la coppia si sarebbe separata dopo il reality.

Martina De Ioannon sempre più innamorata di Ciro Solimeno: "Presente in tutto"/ "Per me è oro"

Temptation Island 2025: cosa succederà alla coppia di Denise e Marco dopo il reality?

La clamorosa segnalazione lascia presupporre che Denise e Marco si sono lasciati dopo Temptation Island 2025 ma in realtà non si sa ancora cosa sia realmente accaduto alla coppia e quale sarà l’esito del loro falò di confronto. Nei giorni scorsi, però, sono uscite segnalazioni contrastanti sulla coppia, secondo alcuni Denise e Marco sono usciti insieme dal reality nonostante tutto, secondo altri invece Denise si avvicinata molto al single Flavio Ubirti causando la rottura della loro relazione. Per sapere cosa succederà ai due, tuttavia, non resta che seguire le puntate di questa, giovedì 17 luglio 2025 in prima serata su Canale5 e le prossime di Temptation Island 2025.