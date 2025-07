Denise e Marco sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025 ma alla fine arriva il colpo di scena: cos'accadrà in puntata: anticipazioni

Denise e Marco sono tornati a Temptation Island 2025: nuovo falò di confronto

Sembrava arrivata ad un punto di rottura la coppia formata da Denise Rossi e Marco Raffaelli a Temptation Island 2025, lei si era avvicinata al tentatore Flavio Ubirti e lui aveva richiesto il falò di confronto anticipato per chiederle spiegazioni. A quel punto la 36enne aveva provato a difendersi sostenendo di non averlo tradito e di essere innamorata di lui ma il PR non ha voluto sentire ragioni ed aveva deciso di lasciare il programma da solo. E invece adesso le anticipazioni Temptation Island 2025 svelano che ci sarà un colpo di scena clamoroso.

Stando a quanto anticipato nei giorni scorsi anche da Dagospia ci sarà un nuovo falò di confronto tra Denise e Marco a Temptation Island 2025 e questa volta l’epilogo sarà completamente diverso. Nonostante l’amarezza e la delusione e soprattutto l’orgoglio ferito dai paragoni umilianti che la sua fidanzata ha fatto tra lui e il single Flavio Ubirti, tornerà nel programma Marco perché nonostante l’addio lui è ancora innamorato di Denise. I due avranno modo di chiarirsi ed alla fine decideranno di lasciare il programma insieme mano nella mano. E dunque, Denise e Marco sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025 ma…

Denise e Marco sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025: ma poi arriva il colpo di scena

E non è tutto perché i colpi di scena, i risvolti spiazzanti e inaspettati non sono finiti qui perché Dagospia riporta che è vero che Denise e Marco sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025 e ‘i due si riavvicineranno e torneranno insieme’ ma poi aggiunge anche che ‘non è finita…’ Le anticipazioni non si spingono oltre e dunque non è chiaro quale sia questo colpo di scena. Molto probabile che il ritorno di fiamma tra i due non è durato e la coppia è di nuovo ai ferri corti. Del resto nei giorni scorsi, stando ad un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, proprio la 36enne era stata avvistata da sola in una spiaggia, in compagnia di amici ma senza Marco, e dall’aria sembrava tutt’altro che felice. Insomma, per scoprire con certezza cos’è successo alla coppia non resta che guardare la puntata di questa sera del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia.