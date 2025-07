Denise e Marco sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025? Spunta una nuova clamorosa anticipazioni: ci sarà un nuovo falò di confronto

Denise e Marco nuovo falò di confronto a Temptation Island 2025: ritorno di fiamma?

Sta iniziando la nuova puntata di Temptation Island 2025 e dalle anticipazioni fornite da Dagospia si scopre che ci sarà un clamoroso colpo di scena destinato a far discutere il pubblico: ci sarà il ritorno di Denise e Marco! Nella scorsa puntata Marco aveva deciso di chiudere la relazione con la fidanzata Denise che si era lasciata andare all’alchimia e la sintonia con Flavio Ubirti ferito e amareggiato per i suoi comportamenti. Insomma dopo il falò di confronto i due si erano lasciati e invece adesso sembra proprio che ci sarà la svolta inaspettata.

Stando a quanto riportato da Dagospia ci sarà un nuovo falò di confronto tra Marco e Denise a Temptation Island 2025. I due torneranno di nuovo nel programma condotto da Filippo Bisciglia ed avranno un confronto e ci sarà il colpo di scena. Il sito, infatti, riporta: “Lui aveva deciso di mollarla, ferito per le continue stilettate che lei gli ha rifilato nel villaggio. Martedì sera i due si riavvicineranno e torneranno insieme, ma non è finita…”

Temptation Island 2025, Denise e Marco sono tornati insieme? “Ci saranno soprese”

Ci sarà il ritorno di fiamma tra Denise Rossi e Marco Raffaelli a Temptation Island 2025? Il colpo di scena sorprenderà molti telespettatori, soprattutto dopo il gelo mostrato da Marco nel precedente confronto. Il 31enne aveva sottolineato tutto il suo disprezzo per la sua fidanzata definendo il suo comportamento “irrispettose”. Eppure, tra accuse e incomprensioni, i due protagonisti di Temptation Island troveranno modo di riavvicinarsi e dare una seconda possibilità al loro amore. Tuttavia come riporta Dagospia ci saranno ancora sorprese infatti il “ma non è finita…” lascia presagire nuovi colpi di scena. Cosa succederà tra Marco e Denise nella puntata “un mese dopo” di Temptation Island 2025? Quel che è certo è che il bel tentatore Flavio è single.