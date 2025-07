Denise e Marco si sono lasciati un mese dopo Temptation Island 2025? Le indiscrezioni svelano che per la coppia è finita male dopo l'ultimo falò

Cos’è successo tra Denise e Marco dopo l’ultimo incontro a Temptation Island 2025? I due sono tornati e rimasti insieme dopo il falò di confronto andato in onda il 30 luglio o la loro relazione ha trovato un punto definitivo? La coppia, d’altronde, è tornata per un nuovo faccia a faccia di fronte a Filippo Bisciglia a pochi giorni dal confronto che ha visto Marco chiudere con Denise, furioso per i paragoni fatti da lei tra lui e il tentatore Flavio Ubirti. Tuttavia, le scuse di lei e le parole d’amore espresse occhi negli occhi hanno ammorbidito la posizione di Marco nei confronti di Denise, portandolo a decidere di dare un’altra possibilità alla fidanzata, seppur con riserva.

Chi è Sonia Mattalia di Temptation Island 2025? La pagella/ Da regina a delusione: così ha perso consensi

I due hanno lasciato Temptation Island mano nella mano questa volta, ma con tante cose ancora da chiarire e metabolizzare, come Marco stesso ha tenuto a precisare. E un mese dopo? Le cose si sono appianate per la coppia? A quanto pare no, anzi, Denise e Marco si sarebbero lasciati definitivamente.

Ecco perché Denise e Marco si sarebbero lasciati un mese dopo Temptation Island 2025

A svelarlo è Dagospia, che parla di un vero e proprio “epilogo amaro” per la coppia di Temptation Island 2025. A quanto pare, questo riavvicinamento tra Denise e Marco è durato pochissimo: “Tornati alla routine quotidiana lei torna a sfracassargli gli zebedei e lui deciderà che è la volta buona di mettere un punto alla relazione.”, è quanto fa sapere la fonte sulla coppia. La quiete sarebbe dunque durata pochissimo: Marco, stanco delle continue accuse di Denise, avrebbe deciso di chiudere la loro relazione, e questa sera, di fronte a Filippo Bisciglia, entrambi racconteranno le motivazioni che hanno portato a questo triste finale, un mese dopo la fine delle riprese del programma.

Simone Margagliotti, chi è? Pagella dopo Temptation Island 2025/ Tra teorie del complotto ed egocentrismo