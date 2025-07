Denis e Marco sono una coppia di Temptation Island 2025 che, però, durante la prima puntata, non ha avuto molto spazio. Nonostante il racconto del primo appuntamento con Temptation Island 2025 sia stato dedicato alle altre coppie, in particolare a Sonia e Alessio, Valentina e Antonio, la storia di Denis e Marco ha comunque scatenato la curiosità dei fan che attendono con ansia la seconda puntata per scoprire cosa accadrà anche tra Denise e Marco. Fidanzati da 4 anni, hanno rispettivamente 36 e 31. Per amore di Denise, Marco ha cambiato la propria vita: quando si sono conosciuti, infatti, lavorava come PR a Ibiza e per dimostrare tutto il proprio amore alla fidanzata, ha deciso di stravolgere tutto.

Un anno e mezzo fa, infatti, per dare delle certezze alla fidanzata, Marco decide non solo di andare a convivere ma di cambiare lavoro aprendo un B&B. A rovinare tutto scatenando la crisi della coppia è stata la recente scoperta da parte di Denise di un tradimento di Marco risalente a 3 anni fa.

Denise e Marco: i primi segnali di gelosia di lui a Temptation Island 2025

Bellissima e sicura di ciò che desidera dalla vita e dalla propria relazione, Denise ha conquistato le attenzioni del tentatore Flavio che, seppur sia stato scelto da tutte le fidanzate, a Filippo Bisciglia, ha raccontato di essere rimasto colpito soprattutto da Flavio Ubirti. Nel corso della prima puntata, tra il tentatore e Denise non ci sono stati contatti, ma nel corso della nuova puntata, tutto cambierà. Le anticipazioni, infatti, mostrano la fidanzata tra le braccia del tentatore in questione.

Di fronte a queste immagini, nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2025, Marco tira fuori tutta la propria rabbia mandando all’aria un tavolo. Un gesto forte, che potrebbe essere stato scatenato da un video che la mostra non solo tra le braccia del tentatore, ma nel quale lei fa delle dichiarazioni importanti. Che sia in arrivo il primo tradimento di Temptation Island 2025?