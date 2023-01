Denise Esposito chi è, compagna di Gigi D’Alessio/ “E’ dolcissima, mi rende felice”

Denise Esposito chi è: biografia e carriera

Denise Esposito è l’attuale compagna di Gigi D’Alessio nota alle cronache rosa proprio per la sua relazione con il cantante, iniziata dopo la rottura con Anna Tatangelo. Non appartenente al mondo dello spettacolo, nasce a Napoli nel 1992 ed è molto riservata sulla sua vita.

Gigi D'Alessio chi è il cantautore italiano/ Il nuovo ruolo a The Voice Senior 2023

Denise Esposito studia alla facoltà di Giurisprudenza, ma non è noto se eserciti o meno la professione. Ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice, ma ha abbandonato subito il programma per poter proseguire gli studi con impegno. Molto seguita sui social, ama pubblicare scatti di moda e viaggi mantenendo comunque il massimo riserbo sulla sua relazione con il cantautore napoletano.

Gigi D'Alessio, il dolce tributo a Pelé commuove il web/ "Adesso potrai..."

Denise Esposito e la storia con Gigi D’Alessio

Denise Esposito e Gigi D’Alessio si sono conosciuti durante un concerto del cantante nel 2020. Lei sua grande fan è stata presentata al produttore napoletano tramite amici in comune e da lì è scoccata la scintilla. Dopo un lungo corteggiamento i due hanno ufficializzato la relazione con le presentazioni in famiglia.

I settimanali li hanno paparazzati insieme diverse volte, finchè nel 2021 la coppia è uscita allo scoperto sui social. Nel gennaio 2022 Denise Esposito dà alla luce il quintogenito di Gigi D’Alessio, Francesco. Il cantautore napoletano in un’intervista parlando della sua compagna dichiara: “Lei è dolcissima, mi rende felice. A differenza di molte altre persone, lei non vuole assolutamente apparire, è molto riservata e restia all’idea di incontrare giornalisti e fotografi. Ed, essendo io un uomo di spettacolo, apprezzo tanto”.

Gigi D’Alessio, capodanno in musica/ Anna Tatangelo più "vicina" perché...

© RIPRODUZIONE RISERVATA