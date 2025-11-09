Tutto su Denise Esposito, chi è la dolce compagna di Gigi D'Alessio: dal primo incontro alla nascita del figlio Francesco

Da diversi anni ormai la vita privata e sentimentale di Gigi D’Alessio ruota attorno alla compagna Denise Esposito, madre del suo quinto figlio (Francesco). I due si sono conosciuti quasi per caso, durante un’esibizione di Gigi a Capri. Lei era una sua grande fan e lui, dopo averla incontrata, sarebbe rimasto folgorato. Il condizionale è d’obbligo perché al di là dei rumor e dei chiacchiericci provenienti dagli ambienti del gossip, Gigi D’Alessio e Denise Esposito non si sono mai esposti più di tanto.

Gigi D’Alessio/ Dal curioso retroscena sugli inizi di carriera al rapporto con LDA e l'ex Anna Tatangelo

Così la loro relazione è rimasta nell’ombra in questi anni, anche a tutela della propria privacy. “Sto benissimo con lei, ho accanto una ragazza dolcissima. La mia vita con lei a Roma è molto felice”, aveva detto il cantante tempo fa intercettato da Novella 2000.

Gigi D’Alessio, la dolce dedica alla compagna Denise Esposito: “Cercavo una come lei”

Da quando sono diventati genitori di Francesco, Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono ancora più legati. La genitorialità è un’esperienza che ha consolidato la loro unione, anche se non è mai facile la vita da mamma e papà. Ciò che conta per il cantante napoletano, tuttavia, è che le persone intorno a lui siano serene e felici. Soprattutto Denise Esposito, che considera in un certo senso il suo ‘angelo’, poiché grazie a lei riuscì a voltare pagina e mettere alle spalle un periodo personale difficile.

Gigi D'Alessio giudice del serale di Amici 25?/ Nuova giuria e chi potrebbe lasciare

Intervistato in merito da Mara Venier a Domenica In, Gigi D’Alessio aveva speso parole al miele per la fidanzata, tessendone le lodi in diretta tv. “Sono felicemente innamorato e sereno. La mia compagna mi ha dato la tranquillità che era un po’ che cercavo e che credo mi meritassi. Finalmente, è arrivata”, le dolcissime parole dell’artista partenopeo.