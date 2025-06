Denise Esposito e Gigi D'Alessio, la coppia prosegue: dopo l'amore sbocciato a Capri nel 2020 sono arrivati due figli

Denise Esposito è la parte di cuore del cantante partenopeo Gigi D’Alessio, che dopo la fine del primo matrimonio e poi della storia con Anna Tatangelo ha ritrovato la felicità con la giovanissima conosciuta nel 2020 a Capri. Un amore sbocciato sull’isola dopo un colpo di fulmine che ha portato la coppia a innamorarsi nonostante i 26 anni di differenza. La ragazza classe 1992 si è concessa all’amore tra le braccia del noto artista, reduce dalla storia finita male con Anna Tatangelo, con la quale non era mai convolato a nozze. Tante critiche e commenti negativi mandati giù da Gigi D’Alessio, che è andato avanti per la propria strada ed è riuscito a ripartire dal punto di vista sentimentale.

Di Denise Esposito ha raccontato alcuni lati caratteriali, spiegando come alla ragazza non interessasse apparire in pubblico: “Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire” ha chiarito il cantante neomelodico napoletano.

Denise Esposito e l’amore con Gigi D’Alessio: dalla coppia sono nati due figli

La relazione tra Denise Esposito e Gigi D’Alessio prosegue nel migliore dei modi, con la coppia riuscita a mettere al mondo anche due figli negli ultimi anni. Un amore che va avanti nel solco di quanto già creato in passato dall’artista, riuscito a ributtarsi in amore nonostante i 26 anni di differenza con.

Denise Esposito e Gigi D’Alessio ancora prima avevano messo al mondo il maschietto Francesco, mandando già segnali molti chiari riguardo alle loro intenzioni di allargare una famiglia ora sempre più numerosa. E considerando i soli 31 anni di Denise Esposito non è giusto escludere che in futuro possa nascere qualche altra situazione intrigante e che la famiglia possa dunque espandersi in maniera ulteriore.