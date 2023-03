Denise Esposito, chi è la compagna di Gigi D’Alessio/ Dal loro amore nato il figlio Francesco

Denise Esposito e il primo incontro con Gigi D’Alessio

Denise Esposito è la compagna di Gigi D’Alessio e madre del suo quinto figlio Francesco. Un grande amore quello nato tra il cantautore napoletano e la ragazza che studia alla facoltà di Giurisprudenza, ma in passato ha partecipato a programmi di successo come “Uomini e Donne” nel ruolo di corteggiatrice. Classe 1992, Denise è molto più giovane di D’Alessio e i due si sono conosciuti nel 2020 in occasione di un concerto che il cantautore napoletano ha tenuto nell’isola di Capri. Denise è sempre stata una sua grandissima fan e, dopo il concerto, ha avuto la possibilità di conoscerlo dal vivo. Un incontro che ha lasciato il segno, visto che tra i due è scattata la scintilla e hanno cominciato a conoscersi.

Dopo un lungo corteggiamento i due hanno ufficializzato la relazione con le presentazioni in famiglia e con tanto di foto pubblicate sui social. Del resto i fotografi li avevano già beccati e paparazzati insieme, così nel 2021 i due sono usciti alla scoperto confermando il loro amore.

Denise Esposito e Gigi D’Alessio: un grande amore e un figlio

La storia d’amore tra Denise Esposito e Gigi D’Alessio prosegue a gonfie vele. Proprio il cantautore napoletano durante un’intervista ha parlato della sua compagna dicendo: “lei è dolcissima, mi rende felice. A differenza di molte altre persone, lei non vuole assolutamente apparire, è molto riservata e restia all’idea di incontrare giornalisti e fotografi. Ed, essendo io un uomo di spettacolo, apprezzo tanto”.

Dal loro amore è nato anche un figlio di nome Francesco. Si tratta del quinto figlio del cantautore napoletano che ricordiamo ha avuto Claudio, Ilaria e Luca dalla ex moglie Carmela Barbato e il piccolo Andrea dalla storia d’amore con Anna Tatangelo.

