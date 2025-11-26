Denise Esposito, chi è la compagna di Gigi D'Alessio: dalla loro storia d'amore sono nati i figli Francesco e Ginevra

Dopo la fine della storia d’amore con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ha ritrovato la felicità dal punto di vista sentimentale con la compagna di vita Denise Esposito. Il loro amore si è propagato nel corso degli anni e il cantautore è riuscito a coronare questo nuovo sogno d’amore con la donna, riuscendo a costruire una nuova famiglia dalla quale sono nati anche i due figli Francesco e Ginevra.

Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino/ "Al mio fianco nelle delusioni e nei trionfi"

Denise Eposito e Gigi D’Alessio stanno insieme da diversi anni, più precisamente dal 2021, anno in cui il cantautore campano e la compagna di vita si sono innamorati. Nella vita Denise Esposito lavora come avvocato ed è riuscita a far sue tante cause anche piuttosto note e di rilevante importanza.

Inoltre, insieme a Gigi D’Alessio ha fondato un’azienda immobiliare della quale detiene la metà delle quote, insomma, l’amore tra Gigi D’Alessio e la ragazza sembra proseguire anche lontano da casa e i due sono riusciti a trovare un giusto equilibrio per conciliare amore e questioni di lavoro.

Gabriele Greco, marito di Noemi e figli/ Il sogno di diventare genitori

Denise Esposito e Gigi D’Alessio, i figli nati dal loro amore

La coppia formata dalla giovane avvocatessa e il cantautore partenopeo ha dato vita a due figli, Francesco e Ginevra. Riguardo ai più piccoli, Gigi D’Alessio si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto toccanti qualche tempo fa in una vecchia intervista concessa:

“Sono un papà amico dei miei figli. Quando guardo i più piccoli mi viene un po’ di tristezza, non so se li vedrò quando avranno 20 anni” ha ammesso il cantautore commovendo molti suoi fan che vorrebbero invece vederlo vivere in eterno. In passato Gigi D’Alessio ha avuto altri figli, Ilaria e Luca nati dal rapporto con l’ex moglie Carmela, dalla storia con Anna Tatangelo è invece nato Andrea.

Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini e figli/ "Abbiamo superato insieme tutte le crisi"