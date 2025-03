Gigi D’Alessio e l’amore con Denise Esposito: chi è la compagna di vita

Dopo la fine della tanto chiacchierata storia d’amore con Anna Tatangelo, il cuore di Gigi D’Alessio è tornato a bussare per un’altra donna, parliamo di Denise Esposito, che da ormai diversi anni ha rubato il cuore del cantautore campano. “Ho sempre pensato a costruire una famiglia e fare di tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put***iere” ha confidato Gigi D’Alessio sull’amore con Denise Esposito che spesso è stato messo nel mirino.

La compagna di vita del cantautore ha solo 32 anni, ma con Gigi D’Alessio ha messo al mondo un figlio, al punto da spingere il cantante a delle rivelazioni molto importanti riguardo alla moglie: “Ho capito subito che Denise è la donna della mia vita: la prima cosa che ha fatto in casa è mettere una foto di me con i miei figli” ha sottolineato il cantante riguardo alla donna della sua vita.

Denise Esposito e il passato nel mondo dello spettacolo

Non tutti sanno che nel corso della sua vita, la compagna di vita attuale di Gigi D’Alessio ha vissuto un momento di splendore nel mondo dello spettacolo. Dopo essersi laureata in giurisprudenza, la donna ha deciso di ascoltare le sue passioni e per questo si è avvicinata al settore legale, anche se dopo aver conosciuto Gigi D’Alessio la donna ha iniziato a dedicarsi con maggior dedizione alla famiglia e alle questioni di casa.

Riguardo al rapporto con le telecamere, Denise Esposito non è mai apparsa snob o poco incline ad abbracciare il settore del compagno: “E’ discreta e riservata ed essendo io un uomo di spettacolo apprezzo molto questo suo lato” le parole di Gigi D’Alessio sulla donna della sua vita, con la quale ha condiviso esperienze e anni, oltre alla costruzione di una famiglia.

