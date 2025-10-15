Chi è Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio: il cantautore ha spesso celebrato la bellezza del loro amore.

Quando è la discrezione a fare breccia; Denise Esposito – compagna di Gigi D’Alessio – vive la sua liaison con il cantautore senza cercare la notorietà e proprio questo aspetto è stato sottolineato dall’artista in diverse interviste dove ha appunto celebrato la bellezza della liaison. “E’ una donna dolcissima, viviamo insieme a differenza di altre persone non vuole apparire”, un pensiero chiaro che mette in evidenza proprio la circostanza rappresentata in precedenza.

Ma chi è Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio? Come si evince dalle premesse non appartiene al mondo dello spettacolo. Pare sia una nota avvocatessa, anche lei napoletana come il cantautore; tra loro 26 anni di differenza, un fattore anagrafico che per entrambi non è mai stato un peso come dimostrato dalla longevità del rapporto e soprattutto dalla famiglia costruita assieme. Già padre di altri 4 figli, Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito hanno dato alla luce 2 splendidi bambini: Francesco nel 2022 e Ginevra nel 2024.

Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio: “E’ una donna fantastica”

“E’ una donna fantastica, la amo tanto”, non si racconta spesso nel merito della sua vita sentimentale ma Gigi D’Alessio, nei rari riferimenti, ha sempre esaltato la bellezza della sua storia d’amore con la compagna Denise Esposito. Quest’ultima non è certo da meno, seppur mai in occasioni televisive; una dedica al miele la si può trovare però sui social. Era ancora in attesa della piccola Ginevra – sesta figlia del cantante, nata lo scorso anno – quando sul web scriveva: “Non c’è niente che amo di più di questa vita che stare con voi”, parole a corredo di una foto con il piccolo Francesco, primo dei loro 2 figli.