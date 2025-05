Classe 1992, originaria anche lei di Napoli ma discreta e defilata dalla luce dei riflettori: ecco chi è Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio. Il cantautore è protagonista di una carriera che per definirla non basterebbero una sfilza di elogi in serie; la notorietà, però, non ha spostato il baricentro delle sue priorità. Difficilmente ha portato al centro della scena aspetti e curiosità della sua vita privata e segue la medesima linea anche con l’attuale compagna con la quale ormai condivide l’amore da diversi anni.

Come anticipato, Denise Esposito – compagna di Gigi D’Alessio – non appartiene al mondo della musica e dello spettacolo in generale. La 32enne non ama la luce dei riflettori e in questi anni al fianco del cantautore ha sempre schivato le ingerenze di gossip e le possibili intromissioni di curiosi e appassionati di cronaca rosa. Poco sappiamo anche sulla genesi della liaison che, stando alle ricostruzioni, pare sia iniziata poco dopo il 2020.

Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito, innamorati ma senza ostentazioni

Poche volte lo stesso Gigi D’Alessio si è esposto per raccontare la liaison con la compagna Denise Esposito, a dimostrazione di come sia tra le sue prerogative proteggere il loro amore dalla curiosità invasiva. Nelle rare interviste in cui ha accennato alla liaison ha posto l’accento proprio sul principale dei valori aggiunti ovvero la sua lontananza dal mondo dello spettacolo: “Non cerca i riflettori”, spiegò il cantautore. Un aspetto che nel tempo ha sicuramente permesso alla coppia di vivere passo dopo passo tutte le fasi che riguardano una storia d’amore che, a oggi, dovrebbe essere vicina ai 5 anni. “Sono felice della mia vita con lei, la amo tanto ed è una donna fantastica”, parole al miele che Gigi D’Alessio proferì qualche mese fa a Domenica In e che bastano per testimoniare la bellezza della liaison.