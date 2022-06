Denise Esposito, chi è la fidanzata di Gigi D’Alessio/ Lui: “non vuole assolutamente apparire”

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: la nascita del piccolo Francesco

Denise Esposito è la fidanzata di Gigi D’Alessio, ma anche la madre del figlio Francesco nato pochissimi mesi fa. La coppia è felice ed innamorata da diverso tempo e si gode la nascita del piccolo Francesco, il quinto figlio del cantautore napoletano. Dopo i tre figli nati dal matrimonio con Carmela Barbato e Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo, il giudice di The Voice Senior è diventato ancora una volta papà. Questa volta il figlio è nato dall’amore con la sua nuova compagna Denise Esposito conosciuta a Capri poco dopo un suo concerto. ”

Anna Tatangelo e Nino D'Angelo assenti al Gigi Uno come te: 30 anni insieme/ Che succede con Gigi D'Alessio?

“Francesco, benvenuto alla vita”. Con queste parole il cantante di “Non dirgli mai” ha annunciato la nascita del quinto figlio postando anche la foto del cartellino del parto: il piccolo Francesco è nato alle 15.14, pesa 3,24 chili ed è lungo 49,5 centimetri. “Divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è un ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior” – ha dichiarato il cantautore pochi mesi fa.

Concerto Gigi D’Alessio, Gigi Uno come te 30 anni insieme: diretta streaming video/ Come vedere l'evento

Gigi D’Alessio: “Denise Esposito è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi”

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito ha sorpreso davvero tutti. In particolare la gravidanza della coppia è diventata oggetto del gossip creando non poche polemiche tra le sue ex. Il cantautore napoletano, che quest’anno celebra 30 anni di carriera, è felice ed innamorato della sua Denise.

Proprio alla stampa parlando della sua nuova compagna ha dichairato: “sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”. Che dire: una frecciata alla ex Anna Tatangelo?

Gigi D'Alessio, Uno Come Te 30 anni insieme/ Diretta concerto Rai 1, scaletta e ospiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA