Dopo la separazione da Anna Tatangelo, che non ha mai sposato, Gigi D’Alessio si è legato ad un’altra donna, anche in questo caso molto più giovane di lui. Lei si chiama Denise Esposito: bellissima e molto riservata, ha 26 anni in meno rispetto al cantante napoletano. Una differenza di età che però sembra non pesare a Gigi, che ha scelto di abbandonarsi a questo nuovo amore, mettendo al mondo con lei anche due figli. Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio, è nata a Napoli nel 1992. Al contrario della sua precedente fidanzata, Anna Tatangelo, Denise non appartiene al mondo dello spettacolo. A quanto pare, infatti, sarebbe laureata in giurisprudenza e lavorerebbe come avvocato.

Il primo incontro tra Gigi e Denise sarebbe avvenuto a Capri, nel 2020. La giovane sarebbe andata sull’isola campana proprio per assistere ad un concerto di quello che qualche tempo dopo sarebbe diventato il suo fidanzato. Gigi l’avrebbe corteggiata a lungo prima di ufficializzare la storia d’amore con lei, a Natale del 2020. Con Denise Esposito, Gigi ha messo al mondo il suo quinto figlio, Francesco, nato nel 2022. Due anni più tardi è nata anche la femminuccia, Ginevra. Tra Denise Esposito e Gigi D’Alessio l’amore prosegue alla grande, nonostante una grande differenza di età.

A quanto pare la compagna di Gigi D’Alessio, Denise Esposito, l’avrebbe colpito anche per via del suo carattere riservato e poco incline all’esposizione mediatica. Nonostante Gigi abbia un successo praticamente mondiale, Denise si sarebbe sempre mantenuta un passo indietro, non amando i riflettori e le luci della ribalta. Caratteristiche che hanno fatto piacere a Gigi D’Alessio, mediatamente molto esposto. I due continuano infatti a vivere il loro amore senza intromissioni esterne, lasciando da parte il gossip. A quanto pare la coppia sarebbe felice insieme nella splendida cornice di Posillipo, a Napoli.