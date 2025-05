Denise Esposito è l’attuale compagna del cantante e grande artista Gigi D’Alessio, ospite nella puntata di Verissimo dell’11 Maggio 2025, programma che vede la conduzione di Silvia Toffanin. Denise è l’attuale compagna del noto cantante partenopeo e non è una persona presente nel mondo dello spettacolo, ma andiamo a vedere chi è.

Denise Esposito nasce a Napoli il 19 Novembre 1992 ed i due hanno quasi 26 anni di differenza. Denise è un avvocato di 32 anni che è da sempre una grandissima fan di Gigi D’Alessio. Non si conosce molto della loro storia, ma sembrerebbe che i figli maggiori dell’artista avrebbero presentato Denise a Gigi e da allora i due non si sono più separati.

Le prime foto ufficiali dei due sono arrivate nel 2021 e gli scatti furono pubblicati su TikTok con il cantante che chiese riservatezza. Le cose sono esplose pian piano e la loro relazione è divenuta poi ufficiale. Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno due figli, Francesco che ha da poco compiuto due anni e Ginevra, l’ultima arrivata in casa D’Alessio.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, un amore che procede a gonfie vele

Il rapporto tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito procede ormai a gonfie vele e i due si trovano benissimo insieme. Denise è nata e cresciuta nella zona di Napoli del Vomero e la cantante ha sottolineato più volte di come la sua vita sia cambiata da quando ha conosciuto Gigi D’Alessio. E anche per il cantante è lo stesso.

Il noto cantautore ha parlato del rapporto con la compagna in una lunga e interessante intervista a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier Gigi D’Alessio ha spiegato: “Denise è una donna fantastica, che io amo tanto” e questa è solo una delle tante dichiarazioni che l’artista ha fatto per la giovane compagna. Ma i due cercano di mantenere una certa privacy.

I due hanno due figli e Gigi ha sottolineato: “Sono molto felice della mia vita con Denise, lei non cerca la luce dei riflettori” e riguardo alla sua famiglia l’artista ha poi proseguito: “Io sono nato sposato” e l’artista è molto felice con i 6 figli e i diversi nipoti, poi ovviamente il grande amore con la bella Denise Esposito.