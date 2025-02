Dopo una vita intera passata tra la musica e le belle donne, Gigi D’Alessio ha trovato un nuovo amore solamente di recente. Dal 2020, infatti, l’artista è legato sentimentalmente a Denise Esposito, con la quale ha trovato l’amore e la serenità dopo la fine della storia con Anna Tatangelo, mamma di Andrea. Con la nuova fidanzata, il cantante napoletano ha messo al mondo altri due bambini: Francesco, nato il 24 gennaio 2022, e Ginevra, nata il 7 luglio del 2024. La compagna di Gigi D’Alessio ha ben venticinque anni in meno di lui: è giovanissima ma nonostante questo i due sembrano avere un’intimità molto forte e sono molto felici insieme.

Nonostante lui sia conosciutissimo e molto amato a Napoli e non soltanto, Gigi D’Alessio ama difendere la sua famiglia dai gossip e dalle indiscrezioni e per questa ragione, nonostante in passato alcune sue relazioni siano state molto in vista, con Denise Esposito sembra aver scelto un’altra strada. “Sono molto felice della mia vita con lei; a differenza di altre persone non vuole assolutamente apparire” ha spiegato Gigi, che dunque ha sottolineato come la compagna non appaia anche per sua volontà, amando molto la sua riservatezza, anche per il bene dei suoi figli, Francesco e Ginevra.

Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio: “Non ama i fotografi”

Come raccontato da Gigi D’Alessio, Denise Esposito, la sua giovanissima compagna, “è molto felice della sua vita ed è restia ad incontrare giornalisti e fotografi, è discreta e riservata ed essendo io un uomo di spettacolo apprezzo molto questo suo lato”. La giovane, di venticinque anni in meno rispetto l’artista napoletano, ha deciso dunque di vivere la sua storia d’amore e i suoi splendidi figli in riservatezza. La compagna di Gigi D’Alessio è al suo fianco ormai da cinque anni e il loro amore sembra molto saldo nonostante la grande differenza di età, che non è mai stata un problema per loro due.