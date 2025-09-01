Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio: chi è la giovane avvocatessa che ha rubato il cuore al cantante napoletano?

Si chiama Denise Esposito la compagna di Gigi D’Alessio, che ha conosciuto nel 2020. Dopo la fine della storia d’amore con Anna Tatangelo, entrata in crisi diversi anni prima, il cantante napoletano si è aperto a nuove conoscenze ma da single ha passato davvero pochi mesi. Lo stesso anno della rottura definitiva con la mamma di Andrea, il suo quarto figlio, ha conosciuto appunto Denise Esposito. La giovane, di quasi trent’anni in meno di lui, è un’avvocatessa: non è chiaro dove lavori né se lo faccia, ma sul suo profilo Instagram si legge a grandi lettere che il suo mestiere è quello di legale.

La compagna di Gigi D’Alessio è al suo fianco dal 2020, quando si sono conosciuti appunto a Capri. Lei era andata sull’isola per assistere proprio a un concerto di Gigi, che apprezzava musicalmente: da quel momento i loro sguardi si sono incrociati ed è cominciata fin da subito una storia che ha portato poi alla nascita di due bambini.

Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio: laureata in giurisprudenza

Tornando a Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio sarebbe nata nel 1992 a Napoli. La ragazza ha frequentato l’università nella facoltà di giurisprudenza, diventando un’avvocatessa. Nonostante il mestiere del compagno, da sempre idolo dal popolo napoletano, Denise sembrerebbe essere molto riservata. Sui social pubblica foto in compagnia del cantante così come dei suoi bambini, ma non ama far parlare di sé: pochissime se non nulle, infatti, le interviste nelle quali si presenta e parla del suo amore con Gigi. La riservatezza è una delle qualità di Denise che hanno fatto capitolare Gigi D’Alessio, desideroso di vivere un amore che non fosse mediatico dopo tanti anni di esposizione.

Come dicevamo, però, Denise Esposito pubblica spesso foto in compagnia di Gigi D’Alessio, dedicandogli parole d’amore, spesso proprio tratte dalle sue canzoni, che Denise ha sempre adorato, ancora prima di innamorarsi di Gigi.