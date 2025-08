Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio; chi è? L'amore scoppiato nel 2020 a Capri, durante un concerto. Poi un lungo corteggiamento

Dopo l’addio ad Anna Tatangelo, arrivato nel 2020 dopo un periodo turbolento, Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore con Denise Esposito, giovane donna della quale si è innamorato nel 2020. A quanto pare Denise aveva accompagnato un’amica ad un concerto di Gigi a Capri e proprio in quell’occasione i due si sarebbero incrociati per la prima volta e conosciuti. La giovane avrebbe colpito immediatamente l’artista napoletano che nonostante la tanta differenza di età, avrebbe deciso di provarci e di corteggiarla, fino a farla capitolare ai suoi piedi. Un lungo corteggiamento, infatti, quello di Gigi D’Alessio nei confronti della bella Denise, che non ha poi potuto fare a meno di lasciarsi andare, abbandonandosi a quell’amore che stava nascendo.

Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D'Alessio/ L'amore scoppiato da bambini: "Ricordo solo i momenti belli"

Tra la compagna di Gigi D’Alessio e l’artista, il sentimento nato è stato fin da subito importante, tanto che nel 2022 è nato il primo bebè della coppia, il piccolo Francesco. Nel 2024, poi, anche la secondogenita per Denise, Ginevra. Un grande amore, dunque, quello di Gigi e di Denise, che si godono la loro famiglia circondati dall’amore dei due bambini e dei figli di Gigi, nati dal matrimonio con Carmela Barbato e dalla storia con Anna Tatangelo.

Denise Esposito, fidanzata di Gigi D'Alessio/ Amore dal 2020: 26 anni di differenza ma...

Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio: cosa fa nella vita

La compagna di Gigi D’Alessio è lontana dal mondo dello spettacolo. La splendida Denise Esposito, infatti, lavora come avvocato: un mondo molto diverso da quello della musica, nel quale Gigi è praticamente da quando era appena un ragazzino. A far innamorare Gigi D’Alessio è stata proprio questa caratteristica di Denise, che non sembra amare affatto i riflettori. E, in effetti, sono pochissime le volte in cui l’abbiamo vista accanto al marito. La giovane, il più delle volte, si gode la sua famiglia in intimità, lasciandosi solamente andare in qualche occasione a dei post social nei quali non può fare a meno di dichiarare l’amore che prova per il compagno.