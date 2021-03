Denise Esposito è la fidanzata di Gigi D’Alessio?/ Dopo il gossip, tutto tace…

Denise Esposito è la fidanzata di Gigi D’Alessio? Il nome della 28enne è stato accostato al cantautore napoletano de Il Mattino secondo cui la nuova compagna dell’artista napoletano che torna a Sanremo come ospite della seconda serata del Festival, sarebbe la 28 enne. Classe 1992, Denise sarebbe una fan che avrebbe fatto breccia nel cuore del cantautore napoletano, ufficialmente single dopo la fine della lunga ed importante storia d’amore con Anna Tatangelo da cui ha avuto un figlio, Andrea. Dai profili social di Gigi D’Alessio non arrivano indizi che facciano pensare alla presenza di un nuovo amore nella sua vita. Il cantautore, molto presente su Instagram, non alimenta il gossip e, alle voci di presunti flirt, preferisce il silenzio. D’Alessio, dunque, continua ad essere ancora single?

Gigi D’Alessio fidanzato? “L’amore mi ispira sempre”

Non ama molto parlare della sua vita privata, ma Gigi D’Alessio non nasconde di dare una grande importanza all’amore, sentimento che ispira le sue canzoni e che lo ha sempre spronato ad andare avanti perseguendo i suoi sogni. A dichiararlo è stato lo stesso cantautore che, come riporta il portale InterNapoli.it, ai microfoni di Serena Li Calzi, giornalista de La Radiazza, parlando d’amore, ha dichiarato: “Certo che sono innamorato, sono follemente innamorato. L’amore mi ispira sempre”. D’Alessio, oltre ad essere innamorato dei figli, dei nipoti e della musica, lo sarà anche di una nuova compagna? Tutto tace intorno alla sua vita privata. Senza indizi, dunque, tutto fa pensare che il cantautore che sul palco di Sanremo presenterà il singolo Guagliune insieme a Granatino, Lele Blade, Enzo Dong e Ivan Granatino, sia ancora single.



