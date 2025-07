Denise Esposito, fidanzata di Gigi D'Alessio: chi è? Laureata in giurisprudenza, i due si sono conosciuti e innamorati nel 2020

Sono ben 26 gli anni di differenza tra Gigi D’Alessio e la “sua” Denise Esposito. Una storia d’amore nata tra il cantante partenopeo e la giovanissima Denise quando lui ha chiuso la sua relazione con Anna Tatangelo, durata circa quindici anni. Nonostante la grande differenza di età, tra Gigi e Denise il feeling è stato immediato, tanto da costruire fin da subito qualcosa di molto importante. Denise Esposito di mestiere fa l’avvocato: è infatti laureata in giurisprudenza e sembrerebbe che ora eserciti la professione legale. La compagna di Gigi D’Alessio è nata nel 1992 a Napoli ed è sempre stata una grande fan del cantante che poi, molti anni dopo, sarebbe diventato il suo compagno.

Lontana dal mondo dello spettacolo, Denise Esposito è comunque molto seguita sui social in virtù del rapporto con Gigi D’Alessio. La compagna del cantante pubblica spesso foto in compagnia dell’uomo che è diventato il papà dei suoi figli oltre che il suo compagno di vita. In una delle ultime dichiarazioni, Denise Esposito ha dedicato a Gigi queste parole: “Mano nella mano, sempre più lontano, Dio come ti amo”: Parole in musica per dimostrare il suo amore a Gigi.

Denise Esposito, fidanzata di Gigi D’Alessio: due figli insieme

Gigi D’Alessio si è legato a Denise Esposito nel 2020, dopo aver chiuso la storia d’amore con Anna Tatangelo, con la quale aveva passato 15 anni e avuto un figlio. Con Denise, il primo incontro è avvenuto a Capri, in occasione di un concerto dell’artista al quale Denise aveva preso parte con un’amica. Tra i due è stato immediato il feeling: ne è seguito un lungo corteggiamento da parte di Gigi D’Alessio, che è riuscito a conquistare la giovanissima e splendida Denise. Con lei, nel 2022, ha messo al mondo il figlio Francesco, mentre due anni più tardi è nata Ginevra. Una famiglia felice, dunque, nonostante la differenza di età.