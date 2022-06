Denise Esposito, fidanzata di Gigi D’Alessio/ Il rapporto con LDA, quel gesto che…

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, il gesto di lei al suo concerto non è passato inosservato

Ormai è sotto gli occhi di tutti: Denise Esposito e Gigi D’Alessio sono una delle coppie più unite e innamorate del panorama televisivo attuale. Anche se i due tengono molto alla propria privacy sentimentale, i gesti romantici non passano mai inosservati; non potrebbe essere diversamente dato che riguardano un personaggio molto amato e famoso come il cantante napoletano. E allora nella serata di celebrazione per i trent’anni di carriera di D’Alessio, diversi fan hanno evidenziato il bel gesto della fidanzata Denise Esposito.

La ventottenne, seduta tra le prime file dell’evento, aveva ripreso alcuni momenti significativi dello spettacolo, soffermandosi in particolar modo sull’abbraccio tra padre e figlio. Una sensibilità non scontata quella di Denise, che si è mostrata sinceramente interessata al feeling speciale che lega Gigi e Luca.

Denise Esposito e la capacità di entrare in punta di piedi nella famiglia D’Alessio

Nel momento in cui LDA è salito sul palco, Denise ha pubblicato sui propri social una fotografia in cui padre e figlio si abbracciavano, aggiungendo una emoticon a forma di cuore. Il sostegno di Denise alla famiglia in cui è da poco entrata è stato massimo. Il suo modo di fare, delicato e genuino, è proprio quello che ha conquistato il cantante. In una recente intervista, infatti, Gigi D’Alessio aveva sottolineato orgoglioso i pregi della sua fidanzata.

“Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”, le sue parole di encomio per Denise.

