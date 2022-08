Denise Esposito fidanzata di Gigi D’Alessio/ “Io, te e la luna”: prima dedica social

Appuntamento questa sera con “D’Iva”, lo spettacolo celebrativo che le reti Mediaset avevano dedicato nel novembre 2021, con due appuntamenti in prima tv, a Iva Zanicchi, volto di punta delle reti del Biscione e una delle cantautrici più importanti e influenti a livello musicale almeno dello scorso secolo: e nello one-woman show che ci apprestiamo a vedere questa sera su Canale 5 faranno parte del ricco cast di amici e colleghi della ‘festeggiata’, tra gli altri, anche Gigi D’Alessio che non solo è diventato nel frattempo un habitué dei programmi Rai ma spopola su magazine rosa e siti di gossip per la sua relazione con la compagna Denise Esposito.

E certamente la love story tra il cantautore partenopeo classe 1967 e la giovane conterranea continua a tenere banco non solo per l’arrivo del loro primogenito (ma per D’Alessio si tratta del quinto figlio da tre relazioni diverse) ma anche per la forte differenza d’età, un aspetto che da questo punto di vista accomuna Denise Esposito ad Anna Tatangelo che dal 2005 era stata la fidanzata storica di Gigi. Come si diceva, la cosa curiosa è che nonostante i due stiano assieme oramai da più di un anno e mezzo e che la loro storia sia oramai ampiamente mediatizzata, solo di recente è arrivata da parte del conduttore televisivo e produttore discografico la prima, vera ‘uscita’ pubblica con tanto di dedica…

DENISE ESPOSITO, PRIME EFFUSIONI SOCIAL CON GIGI D’ALESSIO: LA DEDICA E…

Infatti, risale solamente a pochi giorni fa (il post è del 12 agosto) lo scatto che vede Gigi baciare teneramente la sua Denise in quel di Mykonos, presso una delle più suggestive località dell’isola, meta di migliaia di turisti italiani durante il periodo estivo. “Io, tu e a luna” è la didascalia che il cantautore ha allegato allo scatto con tanto di vista sul porto e la luna a illuminare la foto: ne è passata di acqua sotto i ponti dal febbraio 2021, quando la loro relazione è finita sotto i riflettori delle cronache rosa, e un anno dall’annuncio della gravidanza della Esposito ma si tratta di fatto delle prime effusioni in pubblico della coppia, segno che i due nonostante un figlio e il tanto chiacchiericcio attorno hanno comunque scelto una sorta di low profile…

I fan più attenti infatti sono rimasti sorpresi dal post dato che prima di allora il cantautore non aveva pubblicato scatti particolarmente romantici in compagnia della ragazza e forse una spiegazione la si può ritrovare in una delle dichiarazioni del diretto interessato che aveva detto la sua in merito a una storia d’amore caratterizzata da un notevole gap d’età. “Sono molto felice della mia vita con Denise perché, a differenza di molte altre persone, non vuole assolutamente apparire…”. Sviolinata d’amore in piena regola o una piccola stilettata a qualcuno/a che non ha avuto una citazione? Poi la chiosa: “Lei è molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto…”.











