Denise Esposito, fidanzata di Gigi D’Alessio/ L’amore per il figlio Francesco e…

Denise Esposito, fidanzata di Gigi D’Alessio: una storia d’amore sbocciata a Napoli

Denise Esposito è la fidanzata di Gigi D’Alessio, nonché mamma del piccolo Francesco, nato dalla storia d’amore con il cantautore napoletano. Il bambino è venuto al mondo lo scorso gennaio e ora ha appena sei mesi. Per l’artista neomelodico si tratta del quinto figlio, mentre Denise in questa circostanza è diventata madre per la prima volta nella sua vita. Ma cosa sappiamo del suo privato? Non moltissimo, in realtà. La fidanzata di Gigi D’Alessio è molto attenta alla privacy e non lascia trapelare molto. E’ risaputo, tuttavia, che la ragazza è cresciuta a Napoli, dove li è laureata con ottimi risultato in giurisprudenza. Non è comunque chiaro se abbia poi intrapreso la professione di avvocato.

Carmela Barbato, ex moglie Gigi D'Alessio/ LDA tuona coi fan: "Basta impaurire mamma"

Denise Esposito, fidanzata Gigi D’Alessio: il legame con LDA

Al momento Denise vive a Napoli, insieme al fidanzato Gigi D’Alessio e al loro piccolo Francesco. Nelle settimane scorse, in occasione del concerto organizzato per i trent’anni di carriera del compagno, la ragazza si è mostrata molto affettuosa, tenera e disponibile nei confronti della famiglia di Gigi. In particolare modo con il figlio LDA, che quando è salito sul palco si è lasciato andare in un lungo abbraccio con il papà. Un momento molto dolce, che la ragazza ha ripreso col proprio smartphone e poi condiviso sui social, corredando alla clip un cuoricino. Insomma, a quanto pare Denise va d’amore e d’accordo con tutta la famiglia D’Alessio.

LEGGI ANCHE:

Gigi D’Alessio, è gelo con Anna Tatangelo/ Dall'arrivo di Denise Esposito al mancato invito al ConcertoneTim Summer Hits 2022, cantanti e pagelle/ Gigi D'Alessio sorprende con un medley!

© RIPRODUZIONE RISERVATA