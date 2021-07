Denise Esposito, fidanzata Gigi D’Alessio/ Mano nella mano per Napoli: è amore!

E’ ufficiale: Denise Esposito è la fidanzata di Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano, coach di The Voice Senior, ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Anna Tatangelo tra le braccia di una giovanissima avvocatessa di 26 anni più giovane. Oramai i due non si nascondono più, anzi passeggiano per Napoli mano nella mano a conferma che il loro è davvero amore. Non c’è più spazio per il passato, per il lungo tira e molla con Anna Tatangelo, ora nella vita di D’Alessio è arrivato Denise molto attiva anche sui social dove in diverse occasioni ha postato delle foto in favore delle donne. In particolare segnaliamo un post pubblicato in occasione della giornata contro la violenza sulle donne in cui ha scritto “qualsiasi cosa tu possa fare, io posso farla sanguinando”.

Gigi D'Alessio a The Voice Senior/ Il tour e la conferma per la seconda edizione

Denise Esposito e Gigi D’Alessio insieme: oramai non si nascondono più

Impegnata nel sociale, Denise Esposito ha fatto breccia nel cuore di Gigi D’Alessio e i due sono usciti allo scoperto in occasione del matrimonio di Lele Blade, un rapper napoletano che ha sposato la modella Maggie Suarez. In questi giorni anche un’amica di Denise ha confermato la laison tra i due condividendo con i media un messaggio forte e chiaro: “il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida. Lei è innamoratissima e Gigi è finalmente sereno accanto a questa bellissima ragazza. Era da tanto tempo che non lo si vedeva sorridere così come ora. Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un’amore in una situazione così in vista”. Che dire, queste parole confermano solo una indiscrezione che da tanto tempo circolava: Gigi D’Alessio ha un nuovo amore!

