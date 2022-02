Denise Esposito, fidanzata Gigi D’Alessio/ “Viviamo insieme e siamo felici a Roma”

Denise Esposito è la fidanzata di Gigi D’Alessio: dal loro amore è nato Francesco, il quinto figlio del cantautore napoletano. Proprio il giudice di The Voice Senior ha dato il benvenuto al piccolo Francesco con un post pubblicato sui social. “Francesco, benvenuto alla vita” ha scritto il cantante di “Non dirgli mai” con tanto di emoticon a forma di cuore. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio, il primo nato dall’amore con la nuova compagna Denise. Ad accompagnare l’annuncio anche una foto con tanto di cartellino del parto: il piccolo Francesco è nato alle 15.14, pesa 3,24 chili ed è lungo 49,5 centimetri. E’ l’inizio di una nuova vita in tre per D’Alessio che, dopo la fine della tormentata storia d’amore con Anna Tatangelo, ha ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia di Denise.

Proprio D’Alessio aveva confessato diversi mesi fa: “divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è un ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior”.

Denise Esposito, la dedica di Gigi D’Alessio

Non solo, Gigi D’Alessio parlando della nuova compagna Denise Esposito, mamma del piccolo Francesco, ha anche aggiunto: “sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.

Una velata frecciata alla ex compagna Anna Tatangelo? Sembrerebbe proprio di si considerando le dichiarazioni della cantante di “Ragazza di periferia” che, nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, ha rivelato di aver scoperto della paternità dell’ex compagno solo tramite i giornali. Polemiche a parte, Gigi D’Alessio e Denise si godono la nascita del piccolo Francesco con il supporto e l’affetto di tutta la famiglia allargata visto che proprio il primogenito Claudio D’Alessio, nato dal matrimonio con Carmela Barbato, ha detto: “quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione”.

