Denise Esposito/ Nozze in vista con Gigi D’Alessio? L’intuizione dei fan dopo che…

Denise Esposito, a gonfie vele la storia d’amore con Gigi D’Alessio

Come ormai risaputo, Denise Esposito e Gigi D’Alessio fanno coppia fissa da un bel pezzo. Insieme sono diventati genitori del piccolo Francesco e recentemente, per la gioia dei tantissimi fan della coppia, hanno ufficializzato la loro storia d’amore. Una storia che in realtà era già nota a tutti gli appassionati di gossip e che Denise e Gigi vivevano giustamente alla luce del sole, pur senza troppi squilli di tromba.

Almeno sui social, infatti, sembrava mancare quella “scintilla dirompente”, tenuta a bada forse per cautela e per riservatezza dei due. Di recente però il cantante partenopeo ha condiviso coi fan uno scatto romantico di un bacio sul lungomare di Mykonos, con tanto di dedica per Denise, sciogliendo definitivamente ogni dubbio degli scettici.

Denise Esposito, la dedica di Gigi D’Alessio è il preludio al matrimonio?

Tantissimi i cuoricini dei fan, ma anche i commenti entusiasti dei seguaci della coppia. La foto con il bacio alla fidanzata ha acceso gli entusiasmi del popolo social, che ora attende trepidante ulteriori novità. C’è chi si chiede se sia davvero arrivato il momento per Denise Esposito e Gigi D’Alessio di giurarsi amore eterno e di compiere il grande passo. Ma anche chi, tra i fan, si limita a godere delle appassionanti evoluzioni che sembrano legare profondamente Denise e Gigi. Ciò che conta ad ogni modo è che per la coppia procede tutto a gonfie vele. L’ex Anna Tatangelo, almeno per D’Alessio, sembra davvero un lontano ricordo.

