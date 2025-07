Denise flirta con il single Flavio Ubirti a Temptation Island 2025 e scoppia la rabbia di Marco: chiederà il falò di confronto immediato?

Continua il viaggio nei sentimenti della coppia formata da Denise e Marco a Temptation Island 2025 che nella puntata in onda oggi, mercoledì 23 luglio 2025, verrà travolta da una nuova tempesta emotiva. Denise Rossi e Marco Raffelli stanno insieme da quattro anni, e convivono da un anno e mezzo. A decidere di partecipare al programma è stata la 36enne per mettere alla prova il suo fidanzato e capire se può fidarsi di lui. Il 31enne, infatti, in passato l’ha tradita e da allora Denise non riesca più a fidarsi di lui.

Il percorso nel viaggio dei sentimenti della coppia è stato contraddistinto dall’immediata vicinanza di Denise al single Flavio Ubirti. Sin dal momento della conoscenza dei tentatori la 36enne ha apertamente dichiarato di essere attratta dal bel single. “Flavio è un ragazzo di sostanza.” ha ammesso Denise nella scorsa puntata facendo sbottare il suo ragazzo Marco: “Sta tornando a essere felice con un altra persona, tutto quello che non mi aspettavo, era super innamorata di me. Mi ha mandato in tilt, sono deluso” Cosa succederà a Denise e Marco nella puntata di oggi di Temptation Island 2025?

Denise flirta con Flavio, Marco sbotta a Temptation Island 2025: “Ma l’ha capito che è fidanzata?!”, Falò di confronto immediato?

La quarta puntata di Temptation Island 2025, in onda questa sera 23 luglio 2025, vedrà al centro della scena anche la coppia formata da Denise Rossi e Marco Raffaelli. Le anticipazioni svelano che il 31enne vedrà altri video della sua fidanzata sempre più vicina al single Flavio. Ormai infatti si può sostenere che tra Denise e Flavio c’è un flirt in corso.

E del resto lo stesso Marco, che nella scorsa puntata ha distrutto il villaggio dei fidanzati per la rabbia di aver visto la sua ragazza in atteggiamenti troppo intimi e complici con un altro, ha ammesso con amaro sarcasmo: “Se chiedo il falò di confronto ci andiamo io, lei e lui” Oggi alla vista dell’ennesimo video perderà di nuovo la pazienza: “Ma l’ha capito che è fidanzata!?” Insomma è rottura tra Denise e Marco a Temptation Island 2025? Lui chiederà il falò di confronto anticipato?

