Denise sempre più vicina al single Flavio a Temptation Island 2025: il fidanzato Marco perde le staffe e si dice pronto a chiamare il falò di confronto

C’è aria di crisi ormai tra Denise e Marco a Temptation Island 2025, e lo messo ancor più in evidenza la terza puntata, viste le parole importanti che la ragazza ha spesso per il tentatore Flavio Ubirti, per il quale sin da subito ha manifestato un interesse.

Nel corso della terza puntata, Denise ha continuato ad elogiare il ragazzo single in un filmato poi mostrato nel capanno al fidanzato Marco. “Flavio è un ragazzo di sostanza, mai conosciuto un ragazzo così maturo.”. In una chiacchierata con Flavio, poi, lei ha ammesso ancora una volta i dubbi che prova nei confronti del fidanzato: “Sto riscoprendo questo lato di me che giorno per giorno mi sta sorprendendo e non voglio più tornare a farmi bastare cose che mi faccio stare bene. Anche in relazione a lui, tutto quello che lui mi ha dato, facendomi credere che era tanto, e che invece qui ho capito non lo fossero. Ho capito che c’è vita oltre lui. Io ho troppo attributi per accontentarmi di una persona…”.

Denise e Marco, falò di confronto in arrivo a Temptation Island 2025? Lui pronto a chiamarla

Le immagini in questione hanno scatenato la furia di Marco. Uscito dal capanno, il ragazzo si è sfogato lanciando letteralmente in aria un tavolo e accusando poi la fidanzata di essere una “Ingrata del caz*p, irriconoscente di merd*”. Parole durissime, dopo le quali ha manifestato la volontà di vederla a breve ad un falò di confronto immediato. “Che venga pure lui, così vediamo poi se se la piglia!”, ha concluso.

