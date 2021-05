DENISE PIPITONE, ACCERTAMENTI SU RAGAZZA 21ENNE DI SCALEA/ “Segnalazione verosimile”

Storie Italiane ha aperto stamane con gli ultimi aggiornamenti riguardanti Denise Pipitone, gli accertamenti nei confronti di una 21enne rom di Cosenza molto simile alla bimba scomparsa nel 2004. Il programma di Rai Uno si è collegato con la sede Rai di Cosenza, precisamente con Marco Furina, che ha specificato: “I carabinieri di Scalea stanno eseguendo controlli su una ragazza di 21 anni apparentemente di origini rom, che secondo alcune segnalazioni si tratterebbe di Denise. I carabinieri stanno procedendo a controlli più specifici, la ragazza ha fornito ogni circostanza utile alle indagini. L’avvocato Frazzitta ha fatto sapere di essere sulle tracce di una ragazza e non è da escludere sia la stessa”.

E ancora: “Segnalazione presa molto sul serio dalle forze dell’ordine che hanno subito proceduto all’indagine, ci sono molte circostanze che fanno pensare che questa ragazza sia Denise Pipitone. La ragazza – ha ribadito – ha dato tutti gli elementi utili ai carabinieri e in questo momento si sta procedendo alla verifica, e non è da escludere l’esame del dna, ciò significa che si tratta di una segnalazione verosimile. E’ ancora presto per trarre ulteriori elementi di verità, vi terranno aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DENISE PIPITONE, ACCERTAMENTI SU RAGAZZA 21ENNE DI SCALEA: SPUNTA UNA NUOVA SOSIA

Spunta una nuova “sosia” di Denise Pipitone, una ragazza di una famiglia rom che sarebbe molto simile alla bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. Come riferisce la trasmissione di Rai Tre, Chi l’ha Visto?, notizia ripresa anche da numerose testate online, la giovane avrebbe 21 anni e sarebbe di Scalea, comune in provincia di Cosenza; la ragazza sarebbe stata già ascoltata dai carabinieri della procura di Marsala, e gli inquirenti hanno aperto a riguardo un nuovo fascicolo d’indagine.

Stando a quanto riferito dai colleghi di Today, la 21enne rom non si sarebbe sottratta alle verifiche degli inquirenti, e avrebbe fornito loro i nomi dei genitori nonché altre informazioni utili per ricostruire il suo passato, fondamentali quindi per capire se la stessa possa essere Denise Pipitone o meno. A questo punto gli uomini della procura marsalese dovranno decidere se procedere con ulteriori verifiche, fino a richiedere la comparazione del Dna, che toglierebbe ogni dubbio sulla segnalazione. Sull’indagine c’è comunque massimo riserbo e si sta procedendo con estrema cautela, di conseguenza non è stato fatto sapere chi ha effettuato la segnalazione della somiglianza.

DENISE PIPITONE, NUOVO AVVISTAMENTO A SCALEA: UN CASO INFINITO

Si arricchisce quindi di un nuovo, ennesimo capitolo la storia di Denise Pipitone, su cui si sono riaccesi prepotentemente i riflettori da un paio di mesi a questa parte, da quando cioè è emersa in Russia Olesya, una giovane ucraina che sembrava davvero somigliante alla bimba scomparsa nel trapanese 17 anni orsono, rivelatosi poi l’ennesimo buco nell’acqua. Da quella mattina del primo settembre del 2004 numerose sono state le segnalazioni e gli avvistamenti, molti dei quali, come ha spiegato anche lo storico legale di Piera Maggio, l’avvocato Frazzitta, non sono balzati agli onori della cronaca, ma fino ad oggi non si è giunti a nulla di concreto. Cercheremo di capire nei prossimi giorni se il nuovo “avvistamento” a Scalea possa rappresentare una reale svolta o meno.

