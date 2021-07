Denise Pipitone/ Anna Corona “non c’entriamo nulla con la scomparsa”, ma inquirenti…

Il giallo sulla scomparsa di Denise Pipitone caratterizzerà anche l’ultima puntata stagionale de Le Storie di Quarto Grado, in onda questa sera su Rete 4. Gli interrogativi su quanto accaduto 17 anni fa a Mazara Del Vallo restano senza risposte certe e la speranza è che proprio gli ultimi interrogatori da parte della procura di Marsala possano fornire delle informazioni in più. L’attenzione degli inquirenti, intanto, continua a concentrarsi su Anna Corona e sui suoi spostamenti nella mattina del primo settembre 2004, giorno della sparizione della bambina. E si torna a sperare nelle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Proprio Anna Corona si è resa protagonista, nell’ultima puntata della trasmissione di Rete 4, di uno sfogo che aveva fatto in qualche modo discutere. “Tutta Mazara del Vallo sa che noi non c’entriamo nulla con la scomparsa di Denise Pipitone”, aveva detto la ex moglie di Pietro Pulizzi, il padre biologico della piccola scomparsa 17 anni fa dalla provincia di Trapani. La donna non ha nascosto una certa amarezza ed ha tuonato: “Avete fatto troppi giochetti di prestigio sulla mia pelle e su quella dei miei figli”, evidenziando le difficoltà che anche la sua famiglia ha dovuto affrontare negli ultimi anni.

DENISE PIPITONE E LO SFOGO DI ANNA CORONA: INTERVIENE PIERA MAGGIO

Nel corso del suo sfogo, Anna Corona aveva aggiunto anche un retroscena che avrebbe riguardato la figlia Jessica Pulizzi: “Jessica è stata picchiata da un poliziotto: un ceffone che non dimenticheremo mai”. Inevitabile anche un accenno alla piccola Denise Pipitone: “Si sono fatti sfuggire di mano la situazione. Sua madre va aiutata perché sta cercando di ritrovarla. Io posso dire che camminerò sempre a testa alta per Mazara. Tutta la città sa che noi non c’entriamo nulla”. Le parole di Anna Corona hanno inevitabilmente provocato la reazione di stizza di Piera Maggio, madre della piccola Denise. Nel corso dell’intervista la donna aveva aggiunto, puntando il dito sul lavoro degli inquirenti: “Si sono subito concentrati su di me con molte persone che probabilmente non hanno detto il vero”. Di fronte alle esternazioni della Corona, Piera Maggio era intervenuta a distanza di qualche ora con un post social, come riferito da Blasting News: “Gli alibi di Jessica Pulizzi durante il processo non hanno trovato alcun riscontro. Persone centrali nel caso sono prossime alla santificazione”. Nel corso della chiacchierata con la giornalista di Quarto Grado, la Corona aveva anche ammesso che non avrebbe mai coperto la figlia Jessica se avesse toccato la bambina “per questioni di corna”. “La Corte di Cassazione ha assolto Jessica Pulizzi per insufficienza di prove però riconosce il movente e lo attribuisce anche alla madre”, ha tuonato Piera Maggio sui social.

