Denise Pipitone, autore lettera anonima allo scoperto/ “Frazzitta non conferma ma…”

Possibile svolta per quanto riguarda il caso Denise Pipitone, ed in particolare, la famosa lettera anonima che sarebbe giunta all’avvocato Giacomo Frazzitta, storico legale di Piera Maggio, scritta da un presunto testimone chiave.

Ne ha parlato in apertura il programma di Rai Uno, Storie Italiane: “L’autore della lettera si è recato presso lo studio dell’avvocato? Non abbiamo conferme – le parole di Maria Grazia Sanrocco, inviata del programma del primo canale – lo stesso avvocato Frazzitta non conferma, ma non è da escludere, forse questa persona si è fatta davvero avanti perchè stando ad alcune indiscrezioni si sarebbe recata presso lo studio Frazzitta raccontando tutto, e l’invito, lo step successivo, sarebbe quello di presentarsi in procura. Si tratterebbe di una svolta che tutti attendono da 17 anni”. Secondo quanto afferma Live Sicilia il testimone oculare sarebbe uscito allo scoperto dopo l’invito da parte di Frazzitta, e i due si sarebbero “incontrati in gran segreto nello studio di Frazzitta”.

DENISE PIPITONE, AUTORE LETTERA ANONIMA ALLO SCOPERTO? SAREBBE LA SVOLTA

Sempre stando ai colleghi, si tratterebbe di un uomo del trapanese che 17 anni fa, quando Denise Pipitone venne rapita, risiedeva a Mazara del Vallo, ed il giorno della scomparsa avrebbe visto tutto. Si tratterebbe, se l’indiscrezione venisse confermata, di un elemento di grande novità nell’indagine, visto che il testimone anonimo avrebbe visto una macchina con tre persone e la bimba che piangeva e che urlava “aiuto mamma”.

Quest’uomo è sicuro al 100% che quella bimba fosse Denise Pipitone, e all’epoca non aveva parlato per paura di essere aggredito o forse minacciato, anche se non si sa bene di chi avesse paura, evidentemente conosceva le persone dentro la macchina, persone forse poco raccomandabili. Ricordiamo che fino ad oggi tutte le piste hanno portato ad un nulla di fatto, con il processo nei confronti di Jessica Pulizzi che si era chiuso con un’assoluzione, e l’indagine verso Anna Corona che era stata archiviata.

