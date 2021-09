Denise Pipitone, chiusa pista tunisina?/ Svelato giallo di SS: è un maschio (Simone)

La pista tunisina legata alla scomparsa di Denise Pipitone potrebbe essere definitivamente chiusa: lo scoop lo regala “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, per mezzo dell’operato dell’inviata Maria Grazia Sarrocco. La giornalista ha raccontato che in questi giorni lei e la redazione del programma hanno lavorato e hanno cercato disperatamente questa persona, S.S., ormai adulta, visto che all’epoca dei fatti aveva 6 o 7 anni. E, colpo di scena, sono riusciti a rintracciarla, per mezzo del papà.

Denise Pipitone, pm Marsala: "Rischio inquinamento prove"/ "Tv e web preoccupano"

Nel corso dell’intervista esclusiva, l’uomo ha confermato che “per andare a Tunisi, tanti anni fa, partivo dal porto di Trapani, quando c’era la motonave, che adesso non c’è più. Andavo in Africa sempre e solo durante il periodo estivo e portavo insieme a me anche mio figlio Simone: lui è nato il 13 gennaio 1997 ed è lui quell’S.S. che compare sui documenti che sono stati mostrati in televisione. Si chiama Simone, non Simona: probabilmente si è trattato di un errore del personale al momento dell’imbarco”.

DENISE PIPITONE, MARIA ANGIONI/ “Tunisia? Le autorità non hanno controllato...”

DENISE PIPITONE, TRAMONTA LA PISTA LEGATA ALLA TUNISIA: S.S. È UN RAGAZZO

S.S., dunque, non può essere Denise Pipitone, in quanto si tratta di un giovane, realmente esistente e in possesso di documenti che attestano la veridicità non soltanto delle affermazioni rilasciate dal suo genitore, ma anche da lui stesso. Simone, inoltre, ha voluto fare sentire la sua voce al telefono, per fornire ulteriori conferme alla trasmissione di Rai Uno. “Hanno sbagliato loro al porto, alla fine – ha dichiarato –: sono un maschio, su tutti i documenti c’è scritto Simone, non è un problema mio o di mio padre. Io nel 2004 ero piccolo, non ricordo tante cose. Spero tanto, però, che Piera Maggio possa trovare la bambina”.

Denise Pipitone/ L'avvocato di Beppe Della Chiave: "Indagato per colpa di delatori"

Infine, il padre di Simone ha inteso rivolgere un messaggio di vicinanza alla mamma di Denise Pipitone, contenente l’augurio che la piccola scomparsa da Mazara del Vallo possa presto fare ritorno a casa, dalla sua famiglia: “Figuratevi, io sono padre di sette figli! Certamente, se sapessi qualcosa non mentirei, non lo nasconderei”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA