Denise Pipitone è Olesya?/ L’avvocato di Piera Maggio: “Lunedì avremo esame sangue”

A Storie Italiane si torna a parlare di Denise Pipitone, la bimba siciliana scomparsa 17 anni fa, che forse è in Ucraina, dopo l’appello della giovane Olesya in tv. Il programma di Rai Uno ha intervistato in collegamento l’avvocato Frazzita, il legale di Piera Maggio, la mamma della scomparsa: “Entro lunedì avremo almeno il gruppo sanguigno è importante fare questa analisi del sangue poi andremo a comparare il dna. Abbiamo ricevuto questa segnalazione e va affrontata e analizzata, poi abbiamo avuto altre notizie. Abbiamo ritenuto questa storia interessate e la sua somiglianza è notevole, quindi andava approfondita. In questi anni – ha aggiunto – ci sono state somiglianze straordinarie ma dopo le analisi non erano compatibili”.

L’avvocato Frazzita è rimasto colpito da quanto accaduto in questi giorni: “Ho visto una voglia di speranza dell’Italia riversata sulla storia di Denise e questa è stata una bellissima cosa, un messaggio di affetto verso la solitudine che vive Piera, in attesa di sua figlia, questo dolore che ho condiviso anche io e speriamo di vedere un lieto fine a breve”.

DENISE PIPOTONE, L’AVVOCATO FRAZZITA: “CI SPERO? LE ANALOGIE SONO INCREDIBILI”

Eleonora Daniele ha quindi chiesto all’avvocato Frattizza se spera che Olesya sia davvero Denise Pipitone: “Io faccio i conti con le carte e gli atti, ma l’emozione di questa ragazzina che diceva ‘voglio conoscerti mamma’, è qualcosa che va al di là di tutto e ci ha veramente colpito e emozionato. Noi viviamo questa storia da 17 anni e questa storia ci ha molto emozionato per le analogie con la storia di Denise davvero incredibili”. E ancora: “La somiglianza è sconvolgente davvero. E’ importante sempre verificare perchè se no ti rimarrà sempre il dubbio. Dal punto di vista dell’età Olesya è compatibile e non abbiamo motivo di credere che Denise sia stata uccisa, dobbiamo sperare convintamente in una soluzione lieta”. A Storie Italiane è giunto anche il messaggio di Piera Maggio: “Vi ringrazio per la solidarietà dimostrata, non abbiamo mai perso la speranza di riabbracciare Denise, ci sono state tante segnalazioni in questi anni e questa va verificata con l’esame del dna ma per anticipare un po’ i tempi vedremo di comparire anche il gruppo sanguigno, ovviamente la decisione sta a chi farà questo lavoro e spero che sia a breve tempo, ringrazio di cuore tutti, buon lavoro”.

