Denise Pipitone, ex pm Angioni/ “Certa che sia viva, ho ‘segnalato’ una ragazza”

L’ex pm Angioni, che ha indagato per diverso tempo sul caso di Denise Pipitone, è stata intervistata stamane da Storie Italiane, in diretta su Rai Uno. Eleonora Daniele ha incalzato l’ex inquirente in merito alle ultime vicende sul caso, leggasi la giovane rom che avrebbe individuato la donna del famoso video di avvistamento di Denise di Milano, pochi mesi dopo la scomparsa della piccola da Mazara del Vallo: “Questa ragazza mi ha fatto vedere qualche giorno fa delle foto e io le ho consigliata di andare dai carabinieri, era molto sicura del collegamento con il caso Denise e quindi l’unica cosa da fare era parlare con l’avvocato Frazzitta e fare una segnalazione con i carabinieri”.

“Segnalazione verosimile? Non sta a me dirlo – ha proseguito – toccherà alle forze dell’ordine valutarlo. C’è un aspetto positivo, la vita all’interno delle famiglie rom è permeabile, ci sono persone che hanno il coraggio di raccontare e questa è inclusione, solidarietà e dialogo. Non so se quelle persone siano davvero collegate al caso di Denise, ma Mariana (la ragazza della segnalazione ndr) si è presa una grande responsabilità poi quello che sarà, sarà”.

DENISE PIPITONE, LA DOTTORESSA ANGIONI SULLA DONNA ROM FORSE RICONOSCIUTA: “LE PERSONE PARLINO”

La dottoressa Angioni ha proseguito: “Credo che Mariana avrà dato dei dettagli che non può dare alle tv, è un lavoro investigativo. Le persone che hanno visto le foto che stanno circolando di questa persona, potrebbero dare una mano e andare anche loro a dare indicazioni a procura, carabinieri, avvocato. Ormai è stata pubblicata la foto quindi può essere più facile scoprirla, io consiglierei alla signora stessa di farsi viva per dire se c’entra o meno qualcosa”.

L’ex pm ha proseguito: “Mariana mi ha fatto vedere una foto di questa persona con vicino la foto di Denise, chiedendomi se vedessi similitudini e io ho risposto alcune cose, dicendo che se avesse la certezza della segnalazione, di denunciare subito il tutto ai carabinieri. La signora del video di Milano, invece, se ha qualcosa da spiegare deve parlare, è un suo diritto”. L’Angioni ha aggiunto, sganciando la bomba: “Non è detto che Denise Pipitone sia in una famiglia rom, va cercata in ambienti cosiddetti non ispezionabili. Non sappiamo se la signora del video di Milano sia una rom, io sono sicura che sia viva, negli scorsi giorni ho mandato delle segnalazioni, documenti e foto, trasmesse alla procura della Repubblica, circa una ragazza che potrebbe essere Denise che è viva e anche una figlia. Io ho la certezza personale che sia viva“.

