Denise Pipitone, Gip Marsala archivia indagine scomparsa/ Accolta richiesta Procura

L’indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone è stata archiviata. Il gip di Marsala, che nelle scorse settimane si era riservato la decisione, ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura in merito alla vicenda della bambina sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando non aveva neppure quattro anni. La nuova indagine vedeva coinvolti Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e due coniugi accusati di false dichiarazioni al pm. L’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione solo per Anna Corona, ex moglie del padre naturale della bambina scomparsa che rispondeva di sequestro di persona.

Questa mattina Piera Maggio aveva affidato alla sua pagina Facebook un messaggio per chiedere ancora una volta «verità e giustizia» per sua figlia. «A Natale puoi, a Natale o oltre potete, basta solo volerlo. Un bel regalo che potreste fare a Denise è verità e giustizia», ha scritto sui social.

IL COMPLICATO ITER PER LA COMMISSIONE D’INCHIESTA

La vicenda della scomparsa di Denise Pipitone alcune settimane fa era finita anche all’attenzione del Parlamento. Infatti, nella commissione Affari costituzionali della Camera era partito l’iter per la formazione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa della bambina avvenuta 17 anni fa in Sicilia. La proposta è stata avanzata dai deputati del Pd Alessia Morani e Carmelo Miceli, ma è stata sottoscritta trasversalmente da altri 30 colleghi. Il procedimentoperò si sta rivelando più complicato del previsto. Il testo era stato depositato a Montecitorio il 24 maggio scorso, sono quindi passati mesi in attesa di assegnazione.

Prima lo stop all’ipotesi di procedere in sede legislativa nella competente commissione Affari istituzionali, che avrebbe accorciato i tempi evitando il passaggio parlamentare, poi sono stati presentati emendamenti da alcuni parlamentari che chiedono non si occupi solo della scomparsa di Denise Pipitone ma di quella dei minori in un vasto arco temporale.

