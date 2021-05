“Denise Pipitone in auto con 3 persone”/ Lettera a Chi l’ha visto “so cos’è successo”

La lettera anonima sul caso Denise Pipitone mandata all’avvocato Giacomo Frazzitta è stata inviata anche a “Chi l’ha visto?” che l’ha mostrata – ma non completamente – nella puntata di ieri. «Ci è arrivata questa lettera anonima che è composta da ben tre pagine dense di notizie. Una lettera in cui un anonimo dice di aver visto Denise», ha esordito Federica Sciarelli, spiegando che l’anonimo dice di aver visto la bambina in una macchina, così come con chi fosse. «Quella che ho in mano è una copia, la lettera è a disposizione della Procura», ha precisato la conduttrice. Questa persona dice di sapere la verità da 17 anni, «il 100% della realtà dei fatti sulla scomparsa di Denise Pipitone» e di non aver parlato prima per paura. Federica Sciarelli ha spiegato che le lettere anonime restano tali se non sono supportati da qualcosa. Nella fattispecie, si descrive una scena.

«Stava nella sua automobile a Mazara del Vallo quando viene affiancato da un’altra auto, viene toccato allo specchietto e vede cosa c’è nell’altra macchina. Dice di aver visto Denise e che ci sono tre persone», ha proseguito la conduttrice che poi ha lanciato un appello all’anonimo, cioè a fare un passo avanti.

“ANNA CORONA E JESSICA PULIZZI CAPACI DI TUTTO”

“Chi l’ha visto?” ha anche sentito Alberto Di Pisa, ex procuratore capo di Marsala, il quale parlando di Anna Corona e la figlia Jessica, ha dichiarato: «Quelle due donne sono terribili, sarebbero state capaci di tutto secondo me». La sua tesi è che la scomparsa di Denise Pipitone nasca in ambito famigliare. «Jessica, figlia del papà biologico di Denise, riteneva la piccola la causa della distruzione della sua famiglia. Secondo noi è stata lei a prelevare la bambina quel giorno, per poi darla ad altre persone che a loro volta l’hanno affidata agli zingari». Inoltre, ha sottolineato che servirebbero nuovi elementi per una nuova inchiesta così da evitare un nulla di fatto. Il programma di Federica Sciarelli si è soffermato anche sulla figura di Claudio Corona, fratello di Anna, raccontato attraverso le parole di un testimone. «Quando andavamo a ballare c’erano spesso delle retate ma la maggior parte delle volte in un modo o in un altro Claudio ed io riuscivamo ad andare via prima dell’arrivo della polizia».

Questo testimone parla di «rispetto di personaggi malavitosi di un certo calibro che frequentava anche». Infine, un retroscena inquietante: «Io ho avuto modo di ascoltare una sera che ero andato a trovarlo a casa sua, in cui parlando con la sorella le diceva di non infastidirlo, ricordandole qualcosa che lui aveva fatto per lei».



