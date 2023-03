Denise Pipitone, la ragazza rom: “Non sono io la bimba che cercate”/ “So tutto di me”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, si è tornati a parlare della scomparsa di Denise Pipitone, dopo il test del Dna eseguito su una ragazza rom, di nazionalità bosniaca e di nome Denisa. Il programma ha trasmesso la breve testimonianza da parte della giovane, che ha voluto commentare ufficialmente quanto vissuto nelle ultime ore, esprimendo l’auspicio che la vera Denise Pipitone possa essere presto ritrovata e riconsegnata ai suoi genitori naturali. “Non sono io la Denise che cercano – ha affermato la donna –. Io sono bosniaca, so chi sono mio padre e mia madre, so tutto della mia famiglia”.

DENISE PIPITONE, LA RAGAZZA ROM SOTTOPOSTA AL TEST DEL DNA: “SPERO CHE LE RICERCHE PROSEGUANO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Denisa ha detto: “Sono andata a rinnovare la carta d’identità elettronica in Comune, dopo due-tre giorni sono arrivati i carabinieri che mi hanno chiesto di eseguire il test del Dna. Ho chiamato i miei genitori e ho capito subito che non potevo essere io Denise Pipitone. Abbiamo comunque accettato, ma spero che le ricerche proseguano per trovare la ragazza scomparsa. Speriamo tutti che si trovi quella bambina, mi dispiace molto per quella mamma e per quel papà. Vivo in Italia da 6 anni, dal 2018″.

