Denise Pipitone, mamma Piera Maggio a Chi l'ha visto: "Mia figlia va cercata". Il messaggio di papà Pietro Pulizzi per il compleanno: "Spero tu sia felice"

SCOMPARSA DENISE PIPITONE, L’APPELLO DI PIERA MAGGIO

Non si è mai arresa Piera Maggio, né si è rassegnata all’idea di non riabbracciare più Denise Pipitone; anzi, ora rilancia il suo impegno per ritrovarla. Dopo le recenti apparizioni televisive, torna in TV e lo fa per riaccendere i riflettori sulla vicenda a Chi l’ha visto?.

Oltre a mostrare come sarebbe oggi il volto di Denise tramite l’elaborazione effettuata da una specialista forense americana — nota tecnicamente come age progression — nella speranza che la figlia stessa possa riconoscersi, rinnoverà il suo appello: «Mia figlia va cercata». Sono parole anticipate dal programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli.

Anche perché, sebbene non vi siano novità a livello giudiziario, le segnalazioni continuano ad arrivare alla mamma di Denise Pipitone. Nessuna viene scartata: tutte vengono valutate, poi sottoposte a una selezione. Tutto ciò conferma l’impegno degli italiani nella speranza di ritrovare la bambina.

Qualche anno fa c’è stata una segnalazione importante che li ha fatti soffrire; per questo restano con i piedi per terra e non vogliono illudersi. Nel frattempo, Piera convive con il dolore della separazione dalla figlia, nella speranza che possa arrivare il “miracolo”. Di questo ha parlato insieme a Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise, quando entrambi sono stati ospiti di Verissimo.

IL DOPPIO DOLORE DI PIETRO PULIZZI

Proprio Pietro Pulizzi, in occasione del compleanno della figlia, ha pubblicato sui social un messaggio di auguri struggente in cui parla della sua nostalgia e al tempo stesso amore per la figlia, spiegando di sperare che sia felice ovunque sia.

L’uomo vive un doppio dramma: ha una figlia scomparsa e con le due maggiori non ha più rapporti, tra cui Jessica, che finì a processo per concorso in sequestro di minorenne, accusa dalla quale fu assolta per insufficienza di prove. Piera Maggio ha dichiarato a Verissimo di aver preso atto della sentenza, ma conserva delle convinzioni personali, così come il suo orientamento di sempre. Inoltre, ha parlato di “situazioni sgradevoli” precedenti alla scomparsa, ricordando che anche i giudici avevano riscontrato un possibile movente.

LA VICINANZA DEL SINDACO

La famiglia di Denise Pipitone può contare sul sostegno della comunità siciliana, come dimostra il messaggio condiviso dal sindaco di Mazara del Vallo in occasione del ventunesimo anniversario della scomparsa. Oltre a sottolineare come questo dolore si rinnovi — e con esso la vicinanza ai genitori — Salvatore Vinci ha parlato di una ferità insanabile, ma che la giustizia può almeno lenire, ribadendo che la speranza di ritrovare Denise «è l’ultima a morire».