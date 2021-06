Denise Pipitone “odiata da Jessica”/ Ex fidanzato “Voleva che Piera Maggio soffrisse”

Novità importanti, ieri, nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto, in merito al caso della piccola Denise Pipitone. Federica Sciarelli ha mostrato una foto inedita della bambina scattata proprio il giorno della sua scomparsa (immagine in apertura) e che sembra presagire ciò che sarebbe poi accaduto poche ore dopo. Nel corso della trasmissione sono state trasmesse anche le parole di Fabrizio, ex fidanzato di Jessica Pulizzi: “Jessica ha sempre imputato alla relazione extraconiugale del padre con Piera la rottura dei genitori. Per questo odiava con tutte le sue forze la Maggio e anche il frutto del loro amore, Denise”, avrebbe detto il giovane come riferisce anche Il Messaggero, riprendendo le sue parole trasmesse ieri in tv.

Stando a quanto emerso, dunque, la piccola Denise Pipitone sarebbe stata odiata ancor prima di nascere. Fabrizio, che in precedenza aveva spiegato di conoscere Jessica sin da adolescente e di aver conosciuto anche i suoi genitori, Anna Corona e Piero Pulizzi, ha ammesso di non aver mai più sentito Jessica dopo la sparizione della bambina. Si tratterebbe però di una bugia poichè a smentirlo sarebbe una sua stessa intercettazione da cui trapela ben riconoscibile la sua voce. Il giovane dunque deve ammettere di aver frequentato la Pulizzi anche nel 2004, anno della sparizione di Denise Pipitone.

DENISE PIPITONE “ODIATA PRIMA DI NASCERE”

Nel corso di un incontro tra Jessica Pulizzi e Fabrizio, quest’ultimo chiese alla ragazza cosa sapesse della scomparsa di Denise Pipitone e soprattutto cosa intendesse quando ha riferito che avrebbe voluto fare “qualcosa contro Piera Maggio”. Jessica avrebbe perfino chiesto al fidanzato di compiere degli atti contro la compagna del padre come dimostrazione del suo amore, fino al punto di voler contattare anche persone della malavita di Mazara. Sempre secondo le parole di Fabrizio, la ragazza avrebbe apostrofato Piera Maggio con epiteti irripetibili in quanto ritenuta la responsabile della distruzione della sua famiglia. “Così come ho sofferto io adesso soffrono gli altri”, avrebbe ancora detto Jessica al fidanzato. Atteggiamenti, questi, che lo avrebbero portato a dubitare in un possibile coinvolgimento della ragazza nella scomparsa di Denise Pipitone, un sentore alimentato dal forte odio della Pulizzi nei confronti di Piera e dall’incapacità di accettare l’instabilità interna alla sua famiglia. Una volta al processo però, Fabrizio ammise di non ricordare molto e soprattutto non fece mai il nome di Piera Maggio.

