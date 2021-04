Denise Pipitone, oggi esito test sangue Olesya Rostova?/ Piera Maggio “No a circo Tv”

Quella di oggi è una giornata importante per Piera Maggio, perché verrà reso noto l’esito del test sulla compatibilità del gruppo sanguigno della figlia scomparsa, Denise Pipitone, con quello di Olesya Rostova. I risultati dalla Russia erano attesi ieri, ma non è arrivato nulla. Se il gruppo sanguigno è lo stesso di Denise Pipitone, si procederà al test del Dna per scoprire se davvero la giovane russa sia la bambina italiana sparita nel 2004 dalla sua casa di Mazara del Vallo, in circostanze finora mai chiarite. Il primo confronto faccia a faccia tra il legale della famiglia e la giovane Olesya Rostova, in cerca della propria madre, è atteso per stasera in occasione della trasmissione “Lasciali parlare” sull’emittente russa Primo canale. La stessa trasmissione in cui la giovane aveva lanciato un appello tra le lacrime. La ragazza sarà in studio, invece l’avvocato Giacomo Frazzitta doveva essere collegato in diretta da Marsala, ma nelle ultime ore ha annunciato che se non arriva il Dna non si collegherà con l’emittente televisiva.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: arriva sull'Italia una "coda d'Inverno" (6 aprile)

Inoltre, non ha nascosto il disappunto per come viene gestita l’intera vicenda. “Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya e dell’eventuale test del Dna non parteciperemo ad alcun collegamento televisivo”, ha dichiarato l’avvocato all’Ansa.

Riaperture, Governo smentisce cabina di regia/ Pressing Regioni per cambiare dal 20-4

DENISE PIPITONE, AVVOCATO VS TV RUSSA

“Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa”, ha dichiarato l’avvocato Giacomo Frazzitta. Visto che stasera è prevista la sua partecipazione in trasmissione, via streaming, il legale ha annunciato: “Voglio prima avere sulla mia scrivania tutta la documentazione scientifica che ho chiesto, cioè gruppo sanguigno e Dna, dopo di che basta”. Il legale ha spiegato anche che era stata avviata la procedura in via privata, nella speranza di fare in fretta. “Invece loro non fanno nulla, basta. Non sottostiamo a nessun ricatto”. Quindi, ha ribadito: “Al momento non c’è nulla e siamo infastiditi da questi ritardi, dunque o domani (oggi, ndr) ci fanno avere i dati al programma o non partecipiamo”. Il disappunto riguarda i tempi che la tv russa si è presa nel dare risposte più concrete. “Pensavamo che il contatto con i colleghi russi ci consentisse di poter avere dei dati più velocemente, ma non è così. Siamo abbastanza delusi”, ha detto a Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Milo Infante.

“Educazione sessuale obbligatoria a scuola”/ Leader Podemos: “no obiezione genitori”

“INUTILE SPETTACOLARIZZAZIONE”

La verifica, in base a quanto chiarito dagli esperti, richiede poco tempo, ma la vicenda ha creato un fenomeno mediatico su cui ora i media russi “marciano”. L’avvocato Giacomo Frazzitta ha spiegato che sono ore di sofferenza e tensione per la famiglia di Denise Pipitone. “Siamo in attesa di fare questa verifica per poter eventualmente considerare altri accertamenti, oppure terminare questa ‘sagra’ avviata dalla tv russa, mal supportata da tutti noi”. C’è fastidio e delusione per questa “perdita di tempo che stanno creando”. Il legale ha aggiunto: “Questa storia è diventata un rimpallo e ci ha stancato”. Quindi, sono pronti a trasmettere tutto alla procura. “Con loro non c’è nulla da fare. È una inutile spettacolarizzazione”. Nel frattempo, Piera Maggio, ha espresso il disappunto per quello che sta accadendo. “Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti… Vogliamo certezza e basta”, ha scritto in un post su Facebook. La linea resta solo una, quella della prudenza, come aveva chiarito nell’audio mandato in onda a Domenica Live.



© RIPRODUZIONE RISERVATA