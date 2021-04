Denise Pipitone: perché non è la bimba della foto nel campo rom/ Ma dalla Spagna…

La bambina immortalata in una foto pubblicata dal Daily Mail, immortalata in un campo nomadi rom in Slovacchia, non è Denise Pipitone. La forte somiglianza che aveva portato l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, a condividere lo scatto nella speranza di ricevere segnalazioni, non è però confortata dalla corrispondenza delle date. La trasmissione Mattino Cinque ha infatti intervistato in esclusiva Michael Biach, l’autore della fotografia diventata virale su Twitter, il quale ha dichiarato: “Ho scattato la foto nell’agosto del 2012 in Slovacchia, non nel 2004. Stavo lavorando ad un articolo che documentava la situazione di alcuni bambini nella città di Kosice, in quel posto ci vivono per lo più persone di etnia rom“. La foto, dunque, non risale all’epoca della scomparsa di Denise, ma è successiva. Nel 2012 la bimba di Mazara del Vallo avrebbe avuto 12 anni, mentre la bambina ritratta nella foto insieme ai fratelli è visibilmente più piccola.

Michael Biach ha raccontato: “Quando mi sono svegliato ieri e ho visto che avevo ricevuto più di 100 messaggi in cui la maggior pare mi chiedeva quando la avessi scattata, ho detto che è stato nel 2012“. Quella relativa alla presenza di Denise Pipitone in quel gruppo rom si rivela dunque una suggestione, alimentata forse dal convincimento che la bambina vista a Milano proprio in compagnia di alcuni nomadi dalla guardia giurata Felice Grieco poche settimane dopo la scomparsa, e mai rintracciata, fosse effettivamente la figlia di Piera Maggio. Dopo la delusione per la mancata corrispondenza con il DNA della ragazza russa Olesya Rostova, comunque, continuano ad arrivare segnalazioni. L’ultima in ordine di tempo arriva da parte dell’artista Denise Manno, che sui suoi profili social dice: “Grazie ad una mia follower, ho posato l’occhio su una ragazza che vive in Spagna a Málaga. Si chiama Denise, ha 20 anni e somiglia molto a Denise Pipitone. Ha postato un video tempo fa su Tiktok scrivendo ‘non so chi mi ha creato ma chi l’ha fatto mi ha illuso’ e in più posta spesso video tutorial su come fare le pizzette, piatto tipico italiano, strano da una ragazza spagnola no? Che poi a pensarci bene, in base al racconto della guardia giurata di Milano la bambina voleva ‘a pizza’. Sui social e su Tiktok la ragazza non hai mai postato video con i suoi genitori ma solo con il suo fidanzato, quindi questo mi ha portata a pensare fosse lei“.

