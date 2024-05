Denise Pipitone, Piera Maggio: “Trovate anche microspie collegate alle batterie”/ A Chi l’ha visto? le novità

Il caso di Denise Pipitone torna a Chi l’ha visto? dopo la recente novità resa pubblica da Piera Maggio, mamma della bimba scomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004. Poche ore fa, con un post su Facebook, ha raccontato di aver trovato due cimici nella sua abitazione durante alcuni lavori di manutenzione. Dispositivi che sarebbero stati piazzati in casa all’epoca della sparizione della figlia, ormai 20 anni fa, e che avrebbero funzionato correttamente perché attaccati alla rete elettrica domestica.

Ma non è tutto. Subito dopo aver condiviso la notizia con il pubblico che la segue, Piera Maggio ha spiegato che non si tratta della prima scoperta di questo tipo all’interno dell’appartamento. In passato, infatti, la famiglia avrebbe rinvenuto altre microspie per puro caso: sarebbero state alimentate con batterie che, per il caldo, sarebbero cadute improvvisamente dai mobili. Non esclude quindi che possano esservene ulteriori non ancora scoperte, ma precisa: “Non abbiamo mai avuto questa curiosità perché non avevamo niente da nascondere“.

Mazara del Vallo, è un giallo lungo 20 anni

Il prossimo 1° settembre saranno trascorsi due decenni esatti dalla sparizione di Denise Pipitone, all’epoca una bimba di quasi 4 anni le cui tracce si persero misteriosamente in una calda giornata nel cuore di Mazara del Vallo, Comune del Trapanese dove viveva insieme alla famiglia. Figlia di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori che continuano a battersi per arrivare alla verità, non è mai stata ritrovata. Il giallo irrisolto del rapimento di Denise Pipitone, nel corso del tempo, si è arricchito di ulteriori pagine dolorose attraverso decine di segnalazioni poi rivelatesi vane e provenienti da diversi angoli dell’Italia e del mondo.

Numerose le piste battute dai familiari per riabbracciare Denise Pipitone: da quella rom a quella che, in epoca più recente, avrebbe portato a sondare l’ipotesi che si trovasse in Russia. Nulla, purtroppo, ha restituito la soluzione. Quello di Denise Pipitone è un cold case tra i più inquietanti della cronaca italiana. Oggi avrebbe 24 anni e, per provare a darle un volto attuale, è stata elaborata una immagine con la tecnica dell’age progression, mostrando quali sarebbero le sue sembianze di giovane donna.











