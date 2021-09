Denise Pipitone, Procura: “Archiviazione Anna Corona”/ La mossa dell’avv. Frazzitta

“Non finisce qui…“. Così Piera Maggio in un post sui social dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Marsala per Anna Corona. La vicenda è quella che conosciamo bene: la scomparsa della piccola Denise Pipitone, svanita nel nulla il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Traponi. La mamma di Jessica Pulizzi, sorellastra della bimba scomparsa, già processata e assolta per il sequestro di Denise, è stata considerata nuovamente estranea alla vicenda: solo così si può interpretare la mossa della Procura di Marsala, dopo che nei mesi scorsi era finita nuovamente sotto indagine per il sequestro e la sparizione della piccola Denise. Come rilevato da Ore 14, il programma condotto da Milo Infante su Rai Due, l’archiviazione è stata chiesta anche per Giuseppe Della Chiave, che lo zio Battista, sordomuto, aveva testimoniato di aver visto tenere in braccio Denise il giorno della sparizione.

Veronica Panarello condannata a 2 anni per calunnie/ Madre di Loris accusò il suocero

DENISE PIPITONE, PROCURA CHIEDE ARCHIVIAZIONE ANNA CORONA

“Sulla scelta della Procura della Repubblica di Marsala di avanzare richiesta di archiviazione – dicono mamma Piera Maggio e Pietro Pulizzi, papà di Denise – non abbiamo nessun commento da fare, attenderemo di acquisire l’intero fascicolo per analizzarlo e prendere le decisioni che il codice di procedura prevede“. Una presa di posizione cauta da parte dei genitori della piccola, che da anni conducono una battaglia senza fine per ritrovare la figlia, al netto degli errori – conclamati – commessi nelle prime indagini e dell’omertà di chi sa ma ha deciso di tacere. Sulla questione è poi intervenuto l’avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio: “Vedremo gli atti, nell’avviso non è neppure indicato il capo di imputazione. Lunedì faremo le copie degli atti, avremo 30 giorni per studiare questa mole di documenti, oltre quattromila pagine che sono state prodotte in quattro mesi. I magistrati hanno fatto tanta attività, per certi versi è un segnale di attenzione sul caso. Io non ho dubbi sul procuratore capo e su chi collabora con lui. A questo punto, valuteremo astrattamente la possibilità di fare opposizione. Non per screditare ma nel rispetto del contraddittorio, potrebbe essere utile anche per la Procura. Abbiamo fatto delle indagini difensive, le depositeremo anche noi“.

LEGGI ANCHE:

Andrea Gori “10 mln di italiani no vax”/ “Ma la maggior parte vuole essere convinta”Bimbo caduto da balcone a Napoli: 38enne accusato di omicidio/ Lo ha gettato di sotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA