Denise Pipitone, riconosciuta rom del video/ “È mia zia, bimba è figlia acquisita”

A Lombardia Nera si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone con riferimento alla famosa pista milanese del video che ritrarrebbe la bambina di nome Danas, girato dalla guardia giurata Felice Grieco il 18 ottobre 2004, poco più di un mese dopo la sparizione della piccola di Mazara del Vallo, davanti ad una banca di Milano. La donna che si trova con la bambina si ipotizza essere rom. Da quello che è emerso ci sarebbe una ragazza che avrebbe riconosciuto la donna del video, rispetto alla quale avrebbe aggiunto: “E’ mia zia”. Lo ha riferito in una conversazione via sms avuta con la redazione del programma poco prima della messa in onda: “Sarebbe la figlia acquisita della donna rom, che si faceva chiamare Florina nel campo, e la rom sarebbe la compagna del fratello di mio padre, quindi mia zia”, avrebbe scritto la ragazza.

Roberto Speranza/ "Servono ancora settimane di vaccinazione per aprire fase nuova"

“C’è di mezzo una denuncia”, ha precisato Marco Oliva, spiegando che questa donna avrebbe reso la sua testimonianza ai carabinieri. Questa donna avrebbe un nome, l’avrebbe incontrata nel 2018 alla periferia di Parigi e secondo il racconto di questa ragazza, aveva una figlia adottiva che non sapeva chi fossero i suoi genitori, parlava anche italiano. Su questo, ha spiegato il giornalista, non vuole dare troppi elementi poichè ci sarebbe in corso il lavoro da parte dei carabinieri.

Denise Pipitone, ex collega di Anna Corona/ “L'1 settembre non la vidi dopo le 12:00”

DENISE PIPITONE, RICONOSCIUTA ROM CHE ERA CON DANÀS

Marco Oliva non intende essere di intralcio nelle indagini in corso nel giallo di Denise Pipitone ma stando a quanto emerso, la Danas del video sarebbe la figlia acquisita della donna protagonista del breve filmato, come si legge nella chat avuta con la redazione del programma. La conversazione sarebbe molto lunga, ha precisato Oliva che ha anche aggiunto: “Non vogliamo dare l’ennesima falsa speranza e falsa pista. Io sto dicendo che c’è una segnalazione alle forze dell’ordine di una donna che avrebbe riconosciuto la donna nel video di Milano”. Tanti gli appelli finora lanciati affinchè qualcuno potesse fornire maggiori dettagli proprio sulla misteriosa presunta donna rom che era insieme alla bambina, tale Danas, ripresa dalla guardia giurata e che avrebbe intravisto una forte somiglianza con la piccola scomparsa misteriosamente dalla Sicilia. Potrebbe essere l’ennesimo tassello che contribuirebbe all’imminente svolta nel caso?

LEGGI ANCHE:

Protocollo discoteche al Cts: mascherine, capienza e green pass/ Apertura l'1 luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA